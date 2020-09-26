Ловрена и Малкома заменили из-за повреждений
17:45
Защитник «Зенита» Деян Ловрен не смог завершить матч 9-го тура Тинькофф РПЛ против «Тамбова». Он был заменен в перерыве встречи на Данилу Прохина.
Также из-за травмы по ходу второго тайма был заменен нападающий Малком. Бразилец покидал поле, указывая на болевые ощущения в области ребер.
Отметим, что в следующем туре «Зенит» ждет выезд в Москву. Команде предстоит сыграть со «Спартаком».
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 9-й тур. ЦСКА — «Локомотив» и другие матчи
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 10-й тур. «Спартак» — «Зенит» и другие матчи