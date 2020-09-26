РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Ловрена и Малкома заменили из-за повреждений

17:45
Теги:

Защитник «Зенита» Деян Ловрен не смог завершить матч 9-го тура Тинькофф РПЛ против «Тамбова». Он был заменен в перерыве встречи на Данилу Прохина.

Также из-за травмы по ходу второго тайма был заменен нападающий Малком. Бразилец покидал поле, указывая на болевые ощущения в области ребер.

Отметим, что в следующем туре «Зенит» ждет выезд в Москву. Команде предстоит сыграть со «Спартаком».

Зенит — Уфа

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 9-й тур. ЦСКА — «Локомотив» и другие матчи
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 10-й тур. «Спартак» — «Зенит» и другие матчи




Прямой эфир
Прямой эфир