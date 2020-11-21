Ловрен: «Арбитр назначает пенальти в одну сторону и не назначает в другую»

Капитан «Зенита» Деян Ловрен после матча 15-го тура Тинькофф чемпионата России против «Ахмата» (2:0) в интервью официальному сайт питерцев подвел итоги встречи.

— Сегодня весь матч прошел под проливным дождем. Оказала ли погода какое-либо влияние на игру?

— Нет, никак не повлияла. Мы привыкли играть в таких условиях. Что касается игры, то не могу сказать, что мы удовлетворены исходом, хоть и могли сыграть лучше. В любом случае, мы должны были побеждать. У нас были моменты, но судья принял несколько странных решений — например, эпизод с пенальти. Мне кажется, что в этом моменте арбитр был слишком жесток. Кроме того, мы сегодня нам не смогли помочь многие игроки. Сегодня повреждение получил Караваев. Очень надеюсь, что с ним ничего серьезного, потому что он очень важен для нас.

— Сегодня вы впервые в Грозном. Как вам здесь?

— «Ахмат» — жесткая команда, я слышал, что здесь всегда тяжело, но я бы не сказал, что здесь какая-то особенная атмосфера. На протяжении всего матча я слышал наших болельщиков, а значит, чувствовал себя хорошо.

— Сегодня вы забили после штрафного удара. Это было запланировано?

— Нет, просто в нужное время, в нужный момент я оказался в нужном месте. Счастлив, что забил, но расстроен этой ничьей. Нам нужно постоянно стараться быть лучше.

— В штрафной «Ахмата» был эпизод, когда мяч попал в руку защитнику. Как считаете, что там было и не стоило ли мешаться ВАР?

— Да, это было одним из тех странных решений судьи, которые я не понял: арбитр назначает пенальти в одну сторону и не назначает в другую. Но это футбол — нужно принять это и двигаться дальше.