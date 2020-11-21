Ловрен: «Арбитр назначает пенальти в одну сторону и не назначает в другую»
Капитан «Зенита» Деян Ловрен после матча 15-го тура Тинькофф чемпионата России против «Ахмата» (2:0) в интервью официальному сайт питерцев подвел итоги встречи.
— Сегодня весь матч прошел под проливным дождем. Оказала ли погода какое-либо влияние на игру?
— Нет, никак не повлияла. Мы привыкли играть в таких условиях. Что касается игры, то не могу сказать, что мы удовлетворены исходом, хоть и могли сыграть лучше. В любом случае, мы должны были побеждать. У нас были моменты, но судья принял несколько странных решений — например, эпизод с пенальти. Мне кажется, что в этом моменте арбитр был слишком жесток. Кроме того, мы сегодня нам не смогли помочь многие игроки. Сегодня повреждение получил Караваев. Очень надеюсь, что с ним ничего серьезного, потому что он очень важен для нас.
— Сегодня вы впервые в Грозном. Как вам здесь?
— «Ахмат» — жесткая команда, я слышал, что здесь всегда тяжело, но я бы не сказал, что здесь какая-то особенная атмосфера. На протяжении всего матча я слышал наших болельщиков, а значит, чувствовал себя хорошо.
— Сегодня вы забили после штрафного удара. Это было запланировано?
— Нет, просто в нужное время, в нужный момент я оказался в нужном месте. Счастлив, что забил, но расстроен этой ничьей. Нам нужно постоянно стараться быть лучше.
— В штрафной «Ахмата» был эпизод, когда мяч попал в руку защитнику. Как считаете, что там было и не стоило ли мешаться ВАР?
— Да, это было одним из тех странных решений судьи, которые я не понял: арбитр назначает пенальти в одну сторону и не назначает в другую. Но это футбол — нужно принять это и двигаться дальше.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Дополнительная информация:
https://fc-zenit.ru/news/2020-11-21-deyan-lovren-schastliv-chto-zabil-no-rasstroen-etoy-nichey.htm
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