Ловчев считает, что «Спартак» должен победить в матче с «Локомотивом»

Бывший игрок «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев поделился ожиданиями от матча 17-го тура Российской Премьер-Лиги между красно-белыми и «Локомотивом».

«Спартак» сегодня поинтереснее, сыграннее, чем «Локомотив». У них поменялся тренер, в последнее время у «Локомотива» происходит то, что происходило раньше в «Спартаке». Смена тренера. Думаю, что «Спартак» должен победить", — приводит слова Ловчева Vprognoze.ru.

Матч «Локомотив» — «Спартак» состоится в субботу, 12 ноября и начнется в 19.30 по московскому времени.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России с 33 очками, «Локомотив» идет на 14-й строчке с 13 очками.