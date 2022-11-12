«Крылья Советов» — «Ростов»: Полоз реализовал пенальти
Нападающий «Ростова» Дмитрий Полоз реализовал пенальти в матче с «Крыльями Советов» в 17-м туре РПЛ — 2:0.
Николай Комличенко в штрафной хозяев первым дотянулся до мяча, после чего защитник «Крыльев» Фернандо Костанца ударил форварда «Ростова» по ноге.
Главный арбитр встречи Артем Любимов после просмотра ВАР назначил 11-метровый удар, который реализовал Полоз.
Отметим, что это 11-й пенальти, назначенный в пользу «Ростова» в текущем сезоне РПЛ.
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|
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|
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