Президент «Урала» раскритиковал судейство в матче против «Факела»: «Нельзя такие голы отменять»

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал «СЭ» работу арбитров в матче 17-го тура РПЛ против «Факела» (2:0).

«Я считаю, что в первом случае была рука и надо было ставить пенальти в ворота «Факела». Мяч летел в ворота, как бы мне ни говорили, что там был рикошет. Но это мое мнение, не знаю, как видел судья. Второй момент с отмененным голом Каштанова мы не видели. Мы здорово сыграли в атаке, когда судья увидел, что где-то в середине был фол... Но нельзя такие голы отменять, потому что в середине поля был фол, столкновение какое-то, судья просмотрел. Я считаю, гол надо было засчитывать и ставить пенальти, но судья видел, как видел. Это мое мнение, может, у игроков «Факела» оно другое», — сказал Иванов «СЭ».

На 83-й минуте Алексей Каштанов мог сделать счет разгромным, но взятие ворот было отменено после просмотра ВАР из-за фола Егорычева в атаке.

«Урал» продлил беспроигрышную серию в РПЛ до семи матчей. Команда Виктора Гончаренко поднялась на 10-е место (21 очко).

«Факел» занимает 13-ю строчку в РПЛ, набрав 13 очков в 17 матчах.