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12 ноября, 14:50

Президент «Урала» раскритиковал судейство в матче против «Факела»: «Нельзя такие голы отменять»

Мария Куцубеева
Корреспондент
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Григорий Иванов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал «СЭ» работу арбитров в матче 17-го тура РПЛ против «Факела» (2:0).

«Я считаю, что в первом случае была рука и надо было ставить пенальти в ворота «Факела». Мяч летел в ворота, как бы мне ни говорили, что там был рикошет. Но это мое мнение, не знаю, как видел судья. Второй момент с отмененным голом Каштанова мы не видели. Мы здорово сыграли в атаке, когда судья увидел, что где-то в середине был фол... Но нельзя такие голы отменять, потому что в середине поля был фол, столкновение какое-то, судья просмотрел. Я считаю, гол надо было засчитывать и ставить пенальти, но судья видел, как видел. Это мое мнение, может, у игроков «Факела» оно другое», — сказал Иванов «СЭ».

На 83-й минуте Алексей Каштанов мог сделать счет разгромным, но взятие ворот было отменено после просмотра ВАР из-за фола Егорычева в атаке.

«Урал» продлил беспроигрышную серию в РПЛ до семи матчей. Команда Виктора Гончаренко поднялась на 10-е место (21 очко).

«Факел» занимает 13-ю строчку в РПЛ, набрав 13 очков в 17 матчах.

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⚽ Футбол. РПЛ
Динамо
ЦСКА

ТБ 2.5

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1.84

Обе забьют - да

22%

1.68

13%

1.53
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Ювентус
Лацио

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24%

1.85

П1

21%

2.05

Х2

15%

1.82
⚽ Футбол. РПЛ
Локомотив 1
Спартак 2
Матч завершен

П2

32%

1.88

ТБ 2.5

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1.75

ИТБ2 (1.5)

21%

1.79
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ФК Урал
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И В Н П +/- О
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 ЦСКА 16 8 5 3 29-16 29
5
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
6
 Динамо 16 7 5 4 31-20 26
7
 Краснодар 16 7 4 5 30-24 25
8
 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
9
 Сочи 16 6 4 6 25-32 22
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
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15
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