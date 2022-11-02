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Экс-игрок «Краснодара» Деменко считает Гончаренко главным претендентом на звание лучшего тренера октября в РПЛ

Руслан Минаев
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Бывший игрок «Краснодара» Максим Деменко считает, что главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко больше других заслуживает стать лучшим тренером октября в РПЛ.

«Я бы отдал эту награду Гончаренко. Да, «Урал», например, не играл с «Зенитом» и «Спартаком», но команда не проиграла пять туров подряд, такого я даже не припомню. Это большая редкость для «Урала».

Но хочется также отметить и Семака с «Зенитом» — команда уверенно лидирует и поддерживает статус, при нем команда уже давно показывает стабильную игру, а поддерживать такой уровень не так просто», — цитирует Деменко «РБ Спорт».

На приз претендуют Гильермо Абаскаль («Спартак»), Сергей Ташуев («Ахмат») и Марцел Личка («Оренбург»).

«Урал» занимает 11-е место в РПЛ с 17 очками. В октябре команда Гончаренко провела 5 матчей, одержала в них 4 победы и сыграла одну игру вничью.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/maksim-demenko-goncharenko-zasluzhil-priz-treneru-oktyabrya-v-rpl-no-semak-by-l-luchshim-v-pervom-kruge/

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Максим Деменко
РПЛ
ФК Урал
Виктор Гончаренко
0
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2
 Спартак 15 10 2 3 37-16 32
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 15 7 3 5 27-21 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 15 6 3 6 24-31 21
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 15 3 4 8 18-27 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 15 2 3 10 14-34 9
16
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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