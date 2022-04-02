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«Чем кормим Изидора? Макароны ест». Лоськов — о результативности форварда «Локомотива»

Лоськов объяснил результативную игру нападающего «Локомотива» Изидора
Анастасия Рацкевич
Выпускающий редактор
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Исполняющий обязанности главного тренера «Локомотива» Дмитрий Лоськов после победы над «Спартаком» (1:0) в рамках 23-но тура Тинькофф РПЛ прокомментировал игру нападающего команды Вильзона Изидора. Форвард стал автором победного гола в этой встрече и продлил свою голевую серию до 4 матчей.

21-летний француз забивал во всех четырех играх за «Локомотив» в чемпионате России.

— У «Локомотива» был один удар в створ. Насколько довольны победой?

— Я уже сказал, погодные условия были плохие. Один удар в створ? Вы видели поле, снег шла борьба кость в кость. В первом тайме точно было не до комбинационного футбола. Две команды боролись в центре поля.

— У «Локомотива» достаточно молодая команда.

— Любая победа, любые три очка приносят радость. То, что молодая команда? Клуб перестраивается, все идет по плану.

— Чем вы кормите Изидора?

— Макароны ест. Он нападающий, он должен забивать. Ничего удивительного. Просто выполняет свою работу. Молодец.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 23-й тур
02 апр, 19:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
1:0
Спартак
Голы
Изидор, 85 (1:0)
Локомотив
Худяков Живоглядов Едвай Мампасси Марадишвили Бека Бека Тикнизян (Рыбус, 74) Бабкин (Петров, 61) Керк Кухта (Рыбчинский, 90+2) Изидор
Спартак
Максименко Кофрие Джикия (Жиго, 54) Литвинов Мозес Бакаев (Соболев, 65) Мартинс Хлусевич Зобнин Николсон (Игнатов, 79) Промес
Предупреждения
Бека Бека 24’, Бабкин 58’, Марадишвили 80’, Изидор 90+1’  -  Кофрие 48’
Судьи
Карасев (Москва) Демешко (Химки) Гаврилин (Владимир)
ВАР
Шадыханов (Москва) Лунев (Новосибирск)

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Динамо

П2

21%

2.10

Обе забьют - да

20%

1.79

Ф2 (0)

17%

1.53
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Зенит

П2

24%

1.77

ТБ 2.5

22%

1.79

Обе забьют - да

15%

1.76
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 1
Спартак 0
Матч завершен

Обе забьют - да

25%

1.75

1X

18%

1.70

ИТБ2 (1.0)

13%

1.45
Дмитрий Лоськов
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Вильсон Изидор
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 14 6 2 53-23 48
2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
6
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
7
 Ахмат 23 10 2 11 29-30 32
8
 Кр. Советов 22 9 5 8 29-25 32
9
 Спартак 23 7 6 10 24-32 27
10
 Н. Новгород 23 7 6 10 22-33 27
11
 Рубин 23 7 4 12 31-42 25
12
 Ростов 22 5 7 10 34-40 22
13
 Арсенал 23 5 6 12 24-46 21
14
 Уфа 23 4 9 10 21-32 21
15
 Химки 23 4 9 10 22-39 21
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 Урал 22 4 8 10 13-22 20
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1.04 19:00
Рубин – Химки
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2.04 14:00
Арсенал – Ахмат
 0 : 0
2.04 14:00
Кр. Советов – Уфа
 1 : 2
2.04 16:30
Ростов – Н. Новгород
 1 : 2
2.04 19:30
Локомотив – Спартак
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 - : -
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 - : -
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