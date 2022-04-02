Исполняющий обязанности главного тренера «Локомотива» Дмитрий Лоськов после победы над «Спартаком» (1:0) в рамках 23-но тура Тинькофф РПЛ прокомментировал игру нападающего команды Вильзона Изидора. Форвард стал автором победного гола в этой встрече и продлил свою голевую серию до 4 матчей.

21-летний француз забивал во всех четырех играх за «Локомотив» в чемпионате России.

— У «Локомотива» был один удар в створ. Насколько довольны победой?

— Я уже сказал, погодные условия были плохие. Один удар в створ? Вы видели поле, снег шла борьба кость в кость. В первом тайме точно было не до комбинационного футбола. Две команды боролись в центре поля.

— У «Локомотива» достаточно молодая команда.

— Любая победа, любые три очка приносят радость. То, что молодая команда? Клуб перестраивается, все идет по плану.

— Чем вы кормите Изидора?

— Макароны ест. Он нападающий, он должен забивать. Ничего удивительного. Просто выполняет свою работу. Молодец.