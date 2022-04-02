«Нет оправданий». Каттани признал закономерность поражения «Спартака» в матче с «Локомотивом»

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани признал закономерность поражения команды в матче 23-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива» (0:1).

— Нет оправданий, «Локомотив» был лучше, — заявил Каттани.

— Что думаете об игре в такую погоду?

— У меня нет слов. Такие условия были не только для нас. Работа рефери? Сейчас не время говорить о судействе.

— Это не причина поражения «Спартака»?

— Мы можем сказать, что мы проиграли из-за судьи. Но невозможно каждый раз винить судью. Судья — это профессия, хорошая профессия. Это ответственность перед игрой принимать такое решение. Нечего сказать арбитрам. Мы проиграли, потому что «Локомотив» был лучше. Они забили на один больше.

Единственный мяч забил нападающий железнодорожников Вильсон Изидор на 85-й минуте матча, он отличился в четвертой игре турнира подряд.

«Локомотив» поднялся на пятое место в турнирной таблице чемпионата, набрав 37 очков после 22 матчей. «Спартак» занимает десятое место, у команды 27 очков после 23 встреч.