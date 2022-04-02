Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на победу железнодорожников в дерби над «Спартаком» (1:0) в матче 23-го тура Тинькофф РПЛ.

«Результат очень хороший, я очень порадовался. Игра была примерно равная с небольшим преимуществом «Спартака». «Локомотив» один шанс получил, и он его использовал засчет мастерства своего нападающего. Великолепный обводящий удар, не берущийся для Максименко. В прошлом году в апреле «Локомотив» дожал «Спартак» в дерби, так же и в этом. Заслуженная победа. «Локомотиву» больше ее хотелось», — сказал Наумов «СЭ».

Также Николай Наумов высказался об отмененном голе Квинси Промеса в конце первого тайма из-за офсайда после просмотра ВАР.

«Там был стопроцентный вне игры. Больше чем на корпус был впереди Промес. Сомнений быть не может. Карасев всё уверенно показал. ВАР посмотрел повтор эпизода, камера хорошо стояла напротив момента. Думаю, там все чисто», — добавил Наумов.

«Локомотив» (37 очков) после домашней победы идет пятым в турнирной таблице Тинькофф РПЛ и имеет матч в запасе. «Спартак» занимает десятое место (27 очков).