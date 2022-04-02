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Николай Наумов — об игре со «Спартаком»: «Заслуженная победа. «Локомотиву» больше ее хотелось»

Экс-президент «Локомотива» Наумов назвал заслуженной победу команды над «Спартаком»
Георгий Скобликов
Читать «СЭ» в

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на победу железнодорожников в дерби над «Спартаком» (1:0) в матче 23-го тура Тинькофф РПЛ.

«Результат очень хороший, я очень порадовался. Игра была примерно равная с небольшим преимуществом «Спартака». «Локомотив» один шанс получил, и он его использовал засчет мастерства своего нападающего. Великолепный обводящий удар, не берущийся для Максименко. В прошлом году в апреле «Локомотив» дожал «Спартак» в дерби, так же и в этом. Заслуженная победа. «Локомотиву» больше ее хотелось», — сказал Наумов «СЭ».

Также Николай Наумов высказался об отмененном голе Квинси Промеса в конце первого тайма из-за офсайда после просмотра ВАР.

«Там был стопроцентный вне игры. Больше чем на корпус был впереди Промес. Сомнений быть не может. Карасев всё уверенно показал. ВАР посмотрел повтор эпизода, камера хорошо стояла напротив момента. Думаю, там все чисто», — добавил Наумов.

«Локомотив» (37 очков) после домашней победы идет пятым в турнирной таблице Тинькофф РПЛ и имеет матч в запасе. «Спартак» занимает десятое место (27 очков).

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 23-й тур
02 апр, 19:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
1:0
Спартак
Голы
Изидор, 85 (1:0)
Локомотив
Худяков Живоглядов Едвай Мампасси Марадишвили Бека Бека Тикнизян (Рыбус, 74) Бабкин (Петров, 61) Керк Кухта (Рыбчинский, 90+2) Изидор
Спартак
Максименко Кофрие Джикия (Жиго, 54) Литвинов Мозес Бакаев (Соболев, 65) Мартинс Хлусевич Зобнин Николсон (Игнатов, 79) Промес
Предупреждения
Бека Бека 24’, Бабкин 58’, Марадишвили 80’, Изидор 90+1’  -  Кофрие 48’
Судьи
Карасев (Москва) Демешко (Химки) Гаврилин (Владимир)
ВАР
Шадыханов (Москва) Лунев (Новосибирск)

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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Краснодар
Динамо

П2

21%

2.10

Обе забьют - да

20%

1.79

Ф2 (0)

17%

1.53
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Зенит

П2

24%

1.77

ТБ 2.5

22%

1.79

Обе забьют - да

15%

1.76
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Локомотив 1
Спартак 0
Матч завершен

Обе забьют - да

25%

1.75

1X

18%

1.70

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ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
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 Кр. Советов 22 9 5 8 29-25 32
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 Спартак 23 7 6 10 24-32 27
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 Н. Новгород 23 7 6 10 22-33 27
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