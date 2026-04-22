«Локомотив» — «Зенит»: Комличенко не забил с пенальти в концовке

«Локомотив» не сумел реализовать пенальти в матче против «Зенита» в 26-м туре РПЛ — 0:0.

На 90+7-й минуте одиннадцатиметровый не реализовал Николай Комличенко. Пенальти был назначен после попадания мяча в руку игрока сине-бело-голубых в штрафной площади.

Чемпионат России. Премьер-лига. 26-й тур.

22 апреля, 19:45. РЖД Арена (Москва)

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