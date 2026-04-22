«Локомотив» — «Зенит»: Комличенко не забил с пенальти в концовке
«Локомотив» не сумел реализовать пенальти в матче против «Зенита» в 26-м туре РПЛ — 0:0.
На 90+7-й минуте одиннадцатиметровый не реализовал Николай Комличенко. Пенальти был назначен после попадания мяча в руку игрока сине-бело-голубых в штрафной площади.
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|
5
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|6
|5
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|
6
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|
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|5
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|11
|
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|13
|2
|5
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|15-19
|11
|
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|31.10
|15:15
|Рубин – Факел
|1 : 0
|31.10
|17:30
|Динамо – Ахмат
|2 : 0
|31.10
|19:45
|Родина – Краснодар
|2 : 1
|1.11
|13:00
|Оренбург – ЦСКА
|0 : 0
|1.11
|15:15
|Динамо Мх – Ростов
|0 : 3
|1.11
|17:30
|Балтика – Акрон
|2 : 1
|1.11
|19:45
|Локомотив – Спартак
|0 : 4
|2.11
|18:00
|Крылья Советов – Зенит
|0 : 3
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|10
|
|
Александр Соболев
Зенит
|10
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|И
|К
|Ж
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|
Георгий Мелкадзе
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|11
|1
|3
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Илья Рожков
Рубин
|12
|1
|3
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|4
|1
|1
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