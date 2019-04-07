"Локомотив" - "Зенит": хозяева сыграют в красном, гости - в белом

Стала известна форма "Локомотива" и "Зенита" на матч 22-го тура РПЛ. Хозяева сыграют в красных футболках, вратарь - в черном свитере. Гости предпочли белую форму, вратарь выйдет на поле в желтом.

"Зенит" - "Локомотив": чемпионат России по футболу, премьер-лига, 22-й тур, онлайн-трансляция матча, начало - в 19.00 (время московское)