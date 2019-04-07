11:16 | Футбол — РПЛ

"Локомотив" - "Зенит": хозяева сыграют в красном, гости - в белом

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Стала известна форма "Локомотива" и "Зенита" на матч 22-го тура РПЛ. Хозяева сыграют в красных футболках, вратарь - в черном свитере. Гости предпочли белую форму, вратарь выйдет на поле в желтом.

 

"Зенит" - "Локомотив": чемпионат России по футболу, премьер-лига, 22-й тур, онлайн-трансляция матча, начало - в 19.00 (время московское)

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 22-й тур. "Спартак" – ЦСКА, "Локо" – "Зенит" и другие игры
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