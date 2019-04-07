"Локомотив" - "Зенит": хозяева сыграют в красном, гости - в белом

Стала известна форма "Локомотива" и "Зенита" на матч 22-го тура РПЛ. Хозяева сыграют в красных футболках, вратарь - в черном свитере. Гости предпочли белую форму, вратарь выйдет на поле в желтом.
Сегодня играем в белом! ❄️ #ЛокоЗенит pic.twitter.com/YstqXk8qsd– ФК "Зенит"🌊 (@zenit_spb) 7 апреля 2019 г.
Вратарь – в жёлтой форме ☀️ #ЛокоЗенит pic.twitter.com/DbTyBFobNa– ФК "Зенит"🌊 (@zenit_spb) 7 апреля 2019 г.
Соперник выйдет на поле в красных футболках #ЛокоЗенит pic.twitter.com/pXAwivdnZ6– ФК "Зенит"🌊 (@zenit_spb) 7 апреля 2019 г.
Форма вратаря хозяев #ЛокоЗенит pic.twitter.com/ZTRvPtDe0p– ФК "Зенит"🌊 (@zenit_spb) 7 апреля 2019 г.
"Зенит" - "Локомотив": чемпионат России по футболу, премьер-лига, 22-й тур, онлайн-трансляция матча, начало - в 19.00 (время московское)
Опрос
Как закончится матч 22-го тура РПЛ "Локомотив" - "Зенит"?
Загрузка...