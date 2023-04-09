Агент Петреску рассказал, что специалист хочет вернуться в РПЛ

Футбольный агент Николай Пырнэу прокомментировал возможное возвращение своего клиента Дана Петреску на работу в Россию.

«Предложений из России по Дану по-прежнему не было и нет. Почему его не зовут? Я не знаю, не могу отвечать за руководителей российских клубов. Это сложный вопрос. Петреску доказал, что он дает результат.

И вне России он трижды стал чемпионом Румынии с «Клужем». Сейчас у него контракт именно с этим клубом, хотя контракт предусматривает возможное расторжение в случае, если будет предложение, которое его устроит. Касательно России он сказал, что хотел бы вернуться», — приводит слова Пырнэу «РБ Спорт».

55-летний специалист в текущий момент работает в румынском «Клуже». Напомним, Петреску три раза работал в российских клубах в прошлом десятилетии — дважды в «Кубани» (2010-2012, 2016), а также в московском «Динамо» (2012-2014).