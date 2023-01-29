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Сегодня, 17:54

«Локомотив» в дебютном матче Пиняева победил «Сочи» в товарищеской игре

Иван Шитик
Корреспондент
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Сергей Пиняев.
Фото ФК «Локомотив»

«Локомотив» победил «Сочи» в товарищеском матче со счетом 2:0.

Оба мяча москвичи забили во второй тайме. На 66-й минуте отличился Михаил Щетинин, на 74-й — Вадим Раков.

В этой встрече в составе московской команды дебютировал полузащитник Сергей Пиняев, который появился на поле с первых минут. Он был заменен в перерыве.

Сергей Пиняев
ФК Локомотив (Москва)
ФК Сочи
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