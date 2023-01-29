«Локомотив» в дебютном матче Пиняева победил «Сочи» в товарищеской игре

«Локомотив» победил «Сочи» в товарищеском матче со счетом 2:0.

Оба мяча москвичи забили во второй тайме. На 66-й минуте отличился Михаил Щетинин, на 74-й — Вадим Раков.

В этой встрече в составе московской команды дебютировал полузащитник Сергей Пиняев, который появился на поле с первых минут. Он был заменен в перерыве.