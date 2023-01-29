Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:01

Кечинов: «Хотелось бы верить, что Мелешин — это будущее «Спартака»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Экс-футболист «Спартака» Валерий Кечинов оценил игру нападающего Павла Мелешина за красно-белых.

— Хотелось бы верить, что Мелешин — это будущее «Спартака», — сказал Кечинов «РБ Спорт». — Самое главное, чтобы тренер ему доверял и выпускал.

— Как оцените игру Мелешина за «Спартак»?

— Хороший футболист, нападающий. У него есть голевое чутье, скорость и головой хорошо играет. Все признаки футбольного таланта у Павла имеются.

В сезоне-2022/23 18-летний Мелешин провел 10 матчей за «Спартак» и забил 3 мяча.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/valerij-kechinov-u-meleshina-est-futbol-ny-j-talant-nadeyus-e-to-budushhee-spartaka/
Валерий Кечинов
ФК Спартак (Москва)
Павел Мелешин
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Президент МОК Бах выступил за возвращение российских спортсменов
Индиец Соджитра лишился ноги в детстве, но все равно стал крутым альпинистом
В Кремле отреагировали на слова Шольца о продолжении переговоров с Путиным
МИД РФ назвал военным преступлением обстрел Киевом больниц в ЛНР
Телеведущий Николай Дроздов попал в больницу с переломами ребер
Стали известны мотивы двойного убийства на Флотской улице в Москве
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
В ЦСКА сообщили, что Гайч покинул расположение команды: «Договоренности между клубами по условиям финализированы»
Йоканович: «Тюкавин был, есть и будет важным игроком для «Динамо»
Йоканович подвел итоги товарищеского матча против «Бораца»
Масалитин: «Большой плюс, что Гайч уходит в аренду»
Экс-нападающий «Локомотива» Ари: «Зенит» сильно потеряет, если Малком уйдет в «ПСЖ»
Семин: «Есть ощущение, что вторая часть сезона РПЛ может преподнести сюрпризы»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Локомотив» в дебютном матче Пиняева победил «Сочи» в товарищеской игре

Стипиди о возможном трансфере Малкома: «Я не понимаю, для чего «Зениту» это нужно?»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости