Кечинов: «Хотелось бы верить, что Мелешин — это будущее «Спартака»

Экс-футболист «Спартака» Валерий Кечинов оценил игру нападающего Павла Мелешина за красно-белых.

— Хотелось бы верить, что Мелешин — это будущее «Спартака», — сказал Кечинов «РБ Спорт». — Самое главное, чтобы тренер ему доверял и выпускал.

— Как оцените игру Мелешина за «Спартак»?

— Хороший футболист, нападающий. У него есть голевое чутье, скорость и головой хорошо играет. Все признаки футбольного таланта у Павла имеются.

В сезоне-2022/23 18-летний Мелешин провел 10 матчей за «Спартак» и забил 3 мяча.