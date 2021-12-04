«Локомотив» — «Урал»: стартовые составы команд
«Локомотив» примет «Урал» на своем поле в матче 17-го тура Тинькофф чемпионата России. Стали известны стартовые составы команд.
«Локомотив»: Худяков, Рыбус, Ненахов, Пабло, Едвай, Баринов, Бека Бека, Керк, Камано, Смолов, Лисакович.
Запасные: Савин, Черный, Рыбчинский, Тикнизян, Бабкин, Марадишвили, Борисенко, Петров, Зинович.
«Урал»: Помазун, Герасимов, Гогличидзе, Кулаков, Адамов, Колесничено, Кузьмичев, Егорычев, Аугустыняк, Гаджимурадов, Гагнидзе.
Запасные: Годзюр, Мамин, Шмыков, Евсеев, Подберезкин, Маковский, Железнов, Ибрахимай.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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