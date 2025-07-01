«Локомотив» сыграет с «Динамо» и «Торпедо» на втором тренировочном сборе
«Локомотив» объявил соперников и даты матчей на втором тренировочном сборе.
Второй учебно-тренировочный сбор пройдет с 2 по 12 июля.
5 июля железнодорожники сыграют с «Родиной-2» и московским «Торпедо». 12 июля состоится игра против московского «Динамо». Последние два матча пройдут на «РЖД Арене». Игра со второй командой «Родины» — на базе «Локомотива» в Баковке.
В прошедшем сезоне «Локомотив» занял шестое место в турнирной таблице РПЛ.
Источник: ФК «Локомотив»
