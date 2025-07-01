Игрок должен находиться на расстоянии 4 метров от судьи. РФС отправил в лиги «правило капитана»
По данным «СЭ», судейский комитет РФС направил в РПЛ и ФНЛ несколько документов, касающихся правил игры-2025/26. В частности, речь идет об изменениях, внесенных на новый сезон, руководстве для капитанов («правило капитана») и двойного касания при выполнении пенальти (новая трактовка).
В соревнованиях, которые проводятся по системе «осень-весна», все изменения и новшества применяются с даты 1-го тура. В турнирах, которые проводятся по системе «весна — осень» (к примеру, в женской суперлиге), они используются с даты возобновления после летней паузы.
Полный вариант «Руководства для капитанов» в официальном переводе РФС выглядит так:
Введение
Уважение и справедливость являются основными ценностями футбола, но судьи и другие официальные лица матча регулярно сталкиваются со словесным и/или физическим проявлением несогласия при принятии решений. В некоторых случаях игроки бросаются на судей и окружают их толпой, что свидетельствует об отсутствии уважения к судье, вредит имиджу игры и может быть пугающим и расстраивающим.
Более тесное сотрудничество между судьей и капитанами команд может способствовать установлению справедливости и взаимного уважения. В связи с этим, чтобы судья мог объяснить ключевые решения, только капитанам будет разрешено подходить к судье при условии, что они будут делать это уважительно и вести себя соответствующим образом. В то же время каждый капитан несет ответственность за то, чтобы его партнеры по команде держались на разумном расстоянии от судьи и не вмешивались во взаимодействие между судьей и капитаном (-ми).
Следующие простые рекомендации должны помочь организаторам соревнований, желающим применять принципы руководства «только капитан».
Руководство
— Нормальное взаимодействие между игроками и судьей разрешается и остается важным (для обеспечения прозрачности и предотвращения возможных разногласий и конфликтов) — Любому игроку (включая капитана), который выражает несогласие словом или действием, выносится предупреждение (желтая карточка)
— При необходимости судья разъясняет важные решения капитану (-ам) и/или игроку ( ам), вовлеченному (-ам) в инцидент.
— Чтобы игроки не окружали судью толпой в серьезных ситуациях и после ключевых инцидентов или решений:
* только одному игроку от каждой команды — обычно капитану — разрешается подходить к судье, и при этом они всегда должны вести себя уважительно
* судья может проинструктировать/побудить (устно или жестами) игроков не приближаться к нему
* капитаны команд несут ответственность за то, чтобы убрать партнеров по команде от судьи
* игроки, которые приближаются к судье или окружают его, когда им это запрещено, могут быть предупреждены (желтая карточка)
* при необходимости судья может отложить возобновление игры и дать капитану (-ам) время поговорить с партнерами по команде, чтобы объяснить свое решение, потребовать надлежащего поведения и т.д.
— Взаимодействие с любым игроком, кроме капитана, остается на усмотрение судьи, например, если игрок совершил нарушение, нарушение было совершено против игрока и/или он получил травму.
Когда капитаном является вратарь
— В тех случаях, когда капитаном является вратарь, судья не позднее чем во время подбрасывания монетки перед началом матча должен быть проинформирован о том, кто из игроков назначен обращаться к нему вместо вратаря
— Только вратарь или назначенный игрок, но не оба, могут обращаться к судье
— Если назначенный игрок заменен или удален, должен быть назначен другой игрок
Возможности для молодежного и ветеранского футбола, футбола для лиц с инвалидностью и массового футбола
Приведенные ниже рекомендации применимы только для молодежного и ветеранского футбола, футбола для лиц с ограниченными возможностями и массового футбола.
— Судья может инициировать применение правила «только капитан», использовав свисток и следующий сигнал:
* Поднимает руки над головой и скрещивает их в запястьях
* Разводит руки и выставляет их перед собой с раскрытыми ладонями, делая отталкивающее движение, чтобы показать, что игроки не должны приближаться к нему
— После этого вокруг судьи должна быть образована зона радиусом 4 м (4,5 ярда), предназначенная только для капитана
— При необходимости судья может отойти от игроков, чтобы создать зону, предназначенную только для капитана
— Никому из игроков не разрешается входить в указанную зону, кроме капитана, носящего на руке идентифицирующую повязку
— Капитан несет определенную ответственность за то, чтобы побудить партнеров по команде соблюдать границы зоны, предназначенной только для капитана, и держаться на расстоянии не менее 4 м (4,5 ярда) от судьи
— Если один из игроков, не являющийся капитаном, входит в зону, предназначенную только для капитанов, нарушитель должен быть предупрежден (ЖК) за выражение несогласия действием
— Если более одного игрока команды входят в зону, предназначенную только для капитанов, по крайней мере один из этих игроков должен быть предупрежден (ЖК) — обычно это тот игрок, который первым вошел в зону, предназначенную только для капитанов, или тот, кто вел себя наиболее неспортивно
— О любом инциденте, когда более чем один игрок команды без разрешения входит в зону, предназначенную только для капитанов, должно быть сообщено после матча соответствующим инстанциям
Настоятельно рекомендуется, чтобы организаторы соревнований предусмотрели наказание на случай ситуаций, когда более одного игрока команды входят в зону, предназначенную только для капитанов.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|11
|7
|3
|1
|22-10
|24
|
2
|Локомотив
|11
|6
|5
|0
|26-16
|23
|
3
|Краснодар
|11
|7
|2
|2
|22-7
|23
|
4
|Зенит
|11
|5
|5
|1
|21-10
|20
|
5
|Балтика
|11
|5
|5
|1
|15-6
|20
|
6
|Спартак
|11
|5
|3
|3
|19-17
|18
|
7
|Рубин
|11
|5
|3
|3
|15-15
|18
|
8
|Динамо
|11
|4
|3
|4
|18-17
|15
|
9
|Ахмат
|11
|4
|3
|4
|14-13
|15
|
10
|Ростов
|11
|3
|4
|4
|9-12
|13
|
11
|Кр. Советов
|11
|3
|3
|5
|16-21
|12
|
12
|Динамо Мх
|11
|2
|4
|5
|5-13
|10
|
13
|Акрон
|11
|1
|5
|5
|13-18
|8
|
14
|Оренбург
|11
|1
|4
|6
|13-22
|7
|
15
|Пари НН
|11
|2
|0
|9
|9-22
|6
|
16
|Сочи
|11
|1
|2
|8
|7-25
|5
|18.10
|13:00
|
Кр. Советов – Оренбург
|- : -
|18.10
|13:00
|
Пари НН – Акрон
|- : -
|18.10
|15:15
|
Спартак – Ростов
|- : -
|18.10
|17:30
|
Динамо Мх – Краснодар
|- : -
|18.10
|19:45
|
Локомотив – ЦСКА
|- : -
|19.10
|14:30
|
Сочи – Зенит
|- : -
|19.10
|17:00
|
Рубин – Балтика
|- : -
|19.10
|19:30
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|9
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|8
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Зелимхан Бакаев
Локомотив
|4
|
|
Николай Рассказов
Крылья Советов
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Диего Коста
Краснодар
|10
|1
|2
|
|
Лечи Садулаев
Ахмат
|11
|1
|2
|
|
Ярослав Крашевский
Пари Нижний Новгород
|4
|1
|1