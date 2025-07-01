Футбол
1 июля, 13:55

Игрок должен находиться на расстоянии 4 метров от судьи. РФС отправил в лиги «правило капитана»

Александр Бобров
Шеф-редактор
Капитан «Спартака» Роман Зобнин и арбитр Сергей Карасев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

По данным «СЭ», судейский комитет РФС направил в РПЛ и ФНЛ несколько документов, касающихся правил игры-2025/26. В частности, речь идет об изменениях, внесенных на новый сезон, руководстве для капитанов («правило капитана») и двойного касания при выполнении пенальти (новая трактовка).

В соревнованиях, которые проводятся по системе «осень-весна», все изменения и новшества применяются с даты 1-го тура. В турнирах, которые проводятся по системе «весна — осень» (к примеру, в женской суперлиге), они используются с даты возобновления после летней паузы.

Полный вариант «Руководства для капитанов» в официальном переводе РФС выглядит так:

Введение

Уважение и справедливость являются основными ценностями футбола, но судьи и другие официальные лица матча регулярно сталкиваются со словесным и/или физическим проявлением несогласия при принятии решений. В некоторых случаях игроки бросаются на судей и окружают их толпой, что свидетельствует об отсутствии уважения к судье, вредит имиджу игры и может быть пугающим и расстраивающим.

Более тесное сотрудничество между судьей и капитанами команд может способствовать установлению справедливости и взаимного уважения. В связи с этим, чтобы судья мог объяснить ключевые решения, только капитанам будет разрешено подходить к судье при условии, что они будут делать это уважительно и вести себя соответствующим образом. В то же время каждый капитан несет ответственность за то, чтобы его партнеры по команде держались на разумном расстоянии от судьи и не вмешивались во взаимодействие между судьей и капитаном (-ми).

Следующие простые рекомендации должны помочь организаторам соревнований, желающим применять принципы руководства «только капитан».

Руководство

— Нормальное взаимодействие между игроками и судьей разрешается и остается важным (для обеспечения прозрачности и предотвращения возможных разногласий и конфликтов) — Любому игроку (включая капитана), который выражает несогласие словом или действием, выносится предупреждение (желтая карточка)

— При необходимости судья разъясняет важные решения капитану (-ам) и/или игроку ( ам), вовлеченному (-ам) в инцидент.

— Чтобы игроки не окружали судью толпой в серьезных ситуациях и после ключевых инцидентов или решений:

* только одному игроку от каждой команды — обычно капитану — разрешается подходить к судье, и при этом они всегда должны вести себя уважительно

* судья может проинструктировать/побудить (устно или жестами) игроков не приближаться к нему

* капитаны команд несут ответственность за то, чтобы убрать партнеров по команде от судьи

* игроки, которые приближаются к судье или окружают его, когда им это запрещено, могут быть предупреждены (желтая карточка)

* при необходимости судья может отложить возобновление игры и дать капитану (-ам) время поговорить с партнерами по команде, чтобы объяснить свое решение, потребовать надлежащего поведения и т.д.

— Взаимодействие с любым игроком, кроме капитана, остается на усмотрение судьи, например, если игрок совершил нарушение, нарушение было совершено против игрока и/или он получил травму.

Когда капитаном является вратарь

— В тех случаях, когда капитаном является вратарь, судья не позднее чем во время подбрасывания монетки перед началом матча должен быть проинформирован о том, кто из игроков назначен обращаться к нему вместо вратаря

— Только вратарь или назначенный игрок, но не оба, могут обращаться к судье

— Если назначенный игрок заменен или удален, должен быть назначен другой игрок

Арбитр Павел Кукуян и&nbsp;капитан ЦСКА вратарь Игорь Акинфеев.В РПЛ хотят ввести «правило капитана». Справятся ли с ним судьи?

Возможности для молодежного и ветеранского футбола, футбола для лиц с инвалидностью и массового футбола

Приведенные ниже рекомендации применимы только для молодежного и ветеранского футбола, футбола для лиц с ограниченными возможностями и массового футбола.

— Судья может инициировать применение правила «только капитан», использовав свисток и следующий сигнал:

* Поднимает руки над головой и скрещивает их в запястьях

* Разводит руки и выставляет их перед собой с раскрытыми ладонями, делая отталкивающее движение, чтобы показать, что игроки не должны приближаться к нему

— После этого вокруг судьи должна быть образована зона радиусом 4 м (4,5 ярда), предназначенная только для капитана

— При необходимости судья может отойти от игроков, чтобы создать зону, предназначенную только для капитана

— Никому из игроков не разрешается входить в указанную зону, кроме капитана, носящего на руке идентифицирующую повязку

— Капитан несет определенную ответственность за то, чтобы побудить партнеров по команде соблюдать границы зоны, предназначенной только для капитана, и держаться на расстоянии не менее 4 м (4,5 ярда) от судьи

— Если один из игроков, не являющийся капитаном, входит в зону, предназначенную только для капитанов, нарушитель должен быть предупрежден (ЖК) за выражение несогласия действием

— Если более одного игрока команды входят в зону, предназначенную только для капитанов, по крайней мере один из этих игроков должен быть предупрежден (ЖК) — обычно это тот игрок, который первым вошел в зону, предназначенную только для капитанов, или тот, кто вел себя наиболее неспортивно

— О любом инциденте, когда более чем один игрок команды без разрешения входит в зону, предназначенную только для капитанов, должно быть сообщено после матча соответствующим инстанциям

Настоятельно рекомендуется, чтобы организаторы соревнований предусмотрели наказание на случай ситуаций, когда более одного игрока команды входят в зону, предназначенную только для капитанов.

РПЛ
РФС
«Зенит» сохранил лидеров, масштабная селекция ЦСКА, «Спартак» нашел защитников. Таблица трансферов РПЛ
Универсал, спасший команду Халка от вылета и мечтающий об АПЛ и сборной. «Динамо» приглашает Рубенса
«Пари НН» арендовал Олусегуна у «Краснодара»
Футболист сборной США Милевич пока не готов к переезду в Россию
Играл с Мартинсом, забивал «Зениту» и стал звездой лиги 1 в 28 лет. «Краснодар» взял бойца и дирижера
Агент Чернова заявил о возможном уходе защитника из «Спартака»: «Прорабатываем варианты перехода в другой клуб»
  • 1_sport

    Мне нравится "правило капитанов"! На Евро в Германии было приятно смотреть. Не было "окружений" судьи. Единственно, разрешил бы 2-им от команды присутствовать, так как капитан мог не всё разглядеть, т.к. был не рядом.

    02.07.2025

  • Marty Friedman

    отстал от моды, побёг вгугель...ага, та же хрень, что и буллинг...))

    02.07.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Бобров понамешал всё в кучу

    01.07.2025

  • spar001

    4!!!! метра? офигеть.:zipper_mouth:.. а кто мерять будет?:clown:... не, ну я серьезно, это же важный вопрос!... гусары молчать!:joy:... значит, должен быть еще один судья, который будет мерять эти 4 метра... и чтоб ни одна падла, ни на сантиметр не подошла!:grin:

    01.07.2025

  • Mikhail

    Нельзя говорить Ваше 'мудрейшество'. А если судье послышится Ваше 'мудейшество'? Как доказать обратное?

    01.07.2025

  • zg

    Ну то есть в основное изменили на перебитие?Ну ладно,это не самое неадекватное,что они выдумывали!)

    01.07.2025

  • Rudrik31

    забил - перебивают, промазал - все, свободен) а в серии в любом случае - свободен, вроде.... дпвно было

    01.07.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Я же говорю, замляне помешаны на цифирях

    01.07.2025

  • dinela

    "Игрок должен находиться на расстоянии 4 метров от судьи." А лучше вообще не выходить на поле!

    01.07.2025

  • Футболист Сапогов

    Понаписали на 5 листов)) Сейчас вам все легко и непринеждённо расскажит и объяснит судья международной категории, обладатель 4 золотых, 2 серебрянных, 1 силиконового свистка - Спирток.

    01.07.2025

  • Mikhail

    А как будут измерять расстояние в 4метра: шагами, эталоном в 1 метр, на глазок, или с помощью ВАРа будут линии чертить?

    01.07.2025

  • Slim Tallers

    Теперь судьи на законных основаниях могут раздавать карточки неугодным. Нужно судье на следующий матч вывести из строя игрока - он улучшит момент и покажет жёлтую карточку.Мол,3 метра было.

    01.07.2025

  • napadenie

    Увы, чем острее желания совершенствовать и улучшать, тем отвязнее около футбольные жучки и крикуны. Видно даже по отзывам на ветке. Им милее базар-вокзал.

    01.07.2025

  • Фирсыч

    Да, отошёл на 5 метров ( для надёжности ), и говори судье всё, что о нём думаешь!

    01.07.2025

  • Фирсыч

    А не то получишь х...!

    01.07.2025

  • Фирсыч

    Ну, или судье пистолет дать...Хотя бы травматический.

    01.07.2025

  • Фирсыч

    Кирьяков, ты что ли тут сидишь модератором?

    01.07.2025

  • Фирсыч

    Кирьяков!!!

    01.07.2025

  • Фирсыч

    Опять фамилия не пишется. Просто мистика!

    01.07.2025

  • Valekka

    Аесли будет 3,7 м,тогда удаление? Рефери что,до каждого игрока лазерной рулеткой мерить будет или ВАР этим займётся? Допустим судья дал желтую за несоблюдение 4м и она станет основой пропуска следующей игры,а на деле было больше 4-х?Или обматерят судью с дистанции в 5 м?! Футбол продолжают уничтожать,как игру!

    01.07.2025

  • Фирсыч

    Точно! Вспомнил фамилию судьи, которому дал пинка. Колобаев!

    01.07.2025

  • Фирсыч

    Как в старом мультфильме "Шайбу! Шайбу!"

    01.07.2025

  • SuperDennis

    Семшов, играя за Торпедо, дал пинка Фролову в 98-м в матче против Черноморца. Фролов потом сказал, что не почувствовал. )) Было такое!

    01.07.2025

  • Пан Юзеф

    Какой вы умный...

    01.07.2025

  • Фирсыч

    Естественно! И чувство времени "алмаз", когда секунды считают...

    01.07.2025

  • blue-white!

    Наверно у них глаз "алмаз"...

    01.07.2025

  • Фирсыч

    Да уж, ещё как понятно!:smile::smile::smile:

    01.07.2025

  • zg

    Понятно!)

    01.07.2025

  • Фирсыч

    Там порядка 10-пунктов ( или больше ), я их особо не читал. Помню, если во время игры, то одно. В серии пенальти другое. Будут действовать с начала этого сезона. Короче, новый геморрой для судей.

    01.07.2025

  • Фирсыч

    А как в регби судьи 9 метров отмеряют? Если игроки не успели за несколько секунд отойти на 9 метров, штрафной передвигается на 9 метров вперёд.

    01.07.2025

  • zg

    Блин....И чего писали?Прям реально интересно!)

    01.07.2025

  • Фирсыч

    Есть. С месяц назад подробно описывали.

    01.07.2025

  • shutnik78

    у нас же любят по любому поводу судью облеплять, как мухи свежую лепёшку... интересно, сколько будет КК в первом туре?:face_with_raised_eyebrow:

    01.07.2025

  • Фирсыч

    Теперь уже "господин".

    01.07.2025

  • Фирсыч

    Да что такое! Трижды набирал фамилию Кирьяков, и трижды она не появлялась в тексте!

    01.07.2025

  • sdf_1

    А кто будет отмерять эти 4 метра? Специально обученный человек?

    01.07.2025

  • Фирсыч

    Или не покажу, даже если меня бить будут. Забыл фамилию судьи, которому со всей дури дал пинка дал по заднице. После матча, на вопрос журналистов, почему судья не отреагировал, тот ответил, что ничего не почуствовал...

    01.07.2025

  • Adiоs Amigos R

    В католичестве число 4 связано с четырёхконечным крестом (латинским крестом). Такой крест символизирует четыре Евангелия, четыре стороны света и четыре кардинальные добродетели христианства. Кроме того, в католичестве число 4 может означать тело.

    01.07.2025

  • Пан Юзеф

    Пан Амигос, а у католиков что символизирует число 4? Я, знаете ли, католик. Но не знаю.

    01.07.2025

  • Пан Юзеф

    Мудрое решение!

    01.07.2025

  • Adiоs Amigos R

    Рамзан, получается, всё по правилам тогда сказал.

    01.07.2025

  • спас

    Нет он круг будет рисовать, как в "Вие" Гоголя:yum:

    01.07.2025

  • спас

    А для кого "скрин-шот" расшифрован - для бухгалтера?

    01.07.2025

  • Adiоs Amigos R

    Число 4 считается сакральным. В христианстве это число — образ вселенной, полноты бытия, четырёх сторон света, знаки четырёх евангелистов, четырёх сторон креста, символ порядка и организации пространства. В индуизме четвёрка означает совокупность, полноту, совершенство. Творец, Брахма, имеет четыре лица. Храм стоит на четырёх сторонах квадрата, символизирующих порядок и окончательность. В буддизме число 4 символизирует Четыре благородные истины, предложенные Буддой в качестве инструмента познания мира и благородного пути спасения. Древо Жизни Дамба имеет четыре ветви, от его корней текут четыре священных реки рая, символизирующие четыре безграничных желания: сострадание, привязанность, любовь, беспристрастность. В Египте четвёрка — священное число времени, солнечная мера. Небесный свод покоится на четырёх столбах.

    01.07.2025

  • Medovar

    Но у главного-то судьи матча микрофон есть, а остальным он ни к чему. Я один заметил, что у нас в РПЛ во время трансляций чаще показывают сморкающихся и харкающихся игроков, чем в европейских лигах? Тоже, видимо, для создания атмосферности...

    01.07.2025

  • 36

    Т.е можно попросить сделать лицо попроще,но с определенного правилами расстояния

    01.07.2025

  • 36

    По возможности-глубже!

    01.07.2025

  • Пан Юзеф

    Ааа... То есть, игрок должен при разговоре с судьей находиться на глубине 4 метра?!

    01.07.2025

  • 36

    Наверное потому,что 4 метра это и есть глубина наших глубин

    01.07.2025

  • Пан Юзеф

    Почему именно 4 метра? Почему не 3 метра? Почему не 4 с половиной метра?

    01.07.2025

  • 36

    -Подстрахуй! -Сам подстрахуй!

    01.07.2025

  • Adiоs Amigos R

    Надо микрофон цеплять каждому судье на время игры. Да и игрокам тоже. Всяко интереснее будет смотреть трансляции, слушая их, а не комментаторов Матч-ТВ...

    01.07.2025

  • Medovar

    Какая может быть ответственность за слова: директор, план, капитан, майор, секундант, генерал, маршал, клуб, спорт, депутат, адвокат, аптека (из нем,), футбол, хоккей, гандбол и т.д. и т.п.? Но ведь и слова пресса, экспресс и прессинг тоже иноязычные... И даже слова Президент, Премьер и Парламент, Губернатор, Мэр... Про приставки контр- и вице- я и не говорю :grinning:

    01.07.2025

  • blue-white!

    И вообще считаю, что не зачем эти полумеры. Давайте сразу преставим к главному судье пару бугаёв, и как только футболисты окружат рефери, подскачат два мордоворота и в репу каждому. Там не только на 4, ближе чем на 10 м не подойдут игроки...

    01.07.2025

  • mikeV

    Либо из-за тупости автора, либо из-за того, что он считает тупыми своих читателей. Ни то, ни другое не делает чести СЭ.

    01.07.2025

  • Medovar

    Для чего в заголовок вынесены 4м? Это правило касается только "молодежного и ветеранского футбола, футбола для лиц с инвалидностью и массового футбола".

    01.07.2025

  • Спринт

    Очередная словестная казустика, которая только и дальше усложнит понимание футбола всеми причастными .. тренерами, игроками, судьями и зрителями. Четко должно быть прописано в пераграфе Правил игры в футбол, что к судье матча может обратиться только капитан команды, и никто другой. Причем - это обращение должно быть только при остановке игры. Никто из игроков, включая капитана команды, не могут обращаться к помощникам судьи матча, и к резервному судье. Такая трактиовка Правил уже была прежде.

    01.07.2025

  • Alexey Tarasov

    Что-то мудрёное придумали:100:С такими правилами Я боюсь к концу игры на поле останутся-судья и вратари:face_with_raised_eyebrow:И то не факт:point_right:Вобщем придумали очередную головную боль-футболистам и.болельщикам:point_up:???

    01.07.2025

  • Деп Б.Охта

    Вы написали об обращении друг к другу. И я об этом. Со времён СССР принято обращаться к визави ТОВАРИЩ. Хотя он может трижды по жизни быть не товарищем.

    01.07.2025

  • mate

    4 метра до судьи? 4 метра? не мало? с ума сходят правила. можно так. Любое приближение игрока на судью менее чем на 2 метра, после остановки из-за нарушения правил игры наказывается желтой карточкой.

    01.07.2025

  • Георгий Корольков

    Судья игроку не товарищ. Я уже молчу, кто он для фанатов

    01.07.2025

  • mikeV

    "Игрок должен находиться на расстоянии 4 метров от судьи. " Вообще-то это написано для молодежного и прочего футбола, причём тут РПЛ и ФНЛ???

    01.07.2025

  • Medovar

    Обращение "товарищ" ещё ни отменяли. На законодательном то уровне.(с) Ну если у нас законы и это детерминируют, то надо признать - передепутатствовали!

    01.07.2025

  • blue-white!

    У судей будет лазерная рулетка, а то как они поймут что между ним и игроком 4 м?!

    01.07.2025

  • Ganimed

    Да зачем эти правила-я что, четыре метра с рулеткой буду бегать, измерять?! :fearful:Уберите лучше царский двор и не позорьтесь:wink:зинит праздравляю, 100-это цыфра, главнае бес травм и хвори:sunglasses:

    01.07.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    А вам, сударь, какая печаль?

    01.07.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Не боитесь вы ответственности за употребление англиканизмов.

    01.07.2025

  • Деп Б.Охта

    В С-Э всё может быть.

    01.07.2025

  • Деп Б.Охта

    Обращение "товарищ" ещё ни отменяли. На законодательном то уровне.

    01.07.2025

  • zg

    Ну если они вообще есть...Может Бобр в запале напутал чего....)

    01.07.2025

  • Деп Б.Охта

    Это правило не для Медиа лиги. У них свои правила. И своё руководство. В том числе и в судействе.

    01.07.2025

  • zg

    Боюсь,это еще больше облегчает судье жизнь в плане-"покажу ЖК кому хочу и когда хочу"-а это очень печально.

    01.07.2025

  • Деп Б.Охта

    Мне тоже более интересно было бы прочесть про новые правила в пенальти.

    01.07.2025

  • zg

    Ну и где тут о "двойном касании при выполнении пенальти (новая трактовка)."!?Аль афтар так пыхтел над "правилом капитана",что про это позабыл?!

    01.07.2025

  • Highlander

    Медиалигу смотреть станет интереснее. Они там ни один матч не доиграют.

    01.07.2025

  • Георгий Корольков

    А где этикет для обращения к судье: ваша светлость (неподкупность, мудрейшество.. ), не соизволите ли объяснить... И т.д. без этого ничего не выйдет

    01.07.2025

  • SuperDennis

    Теперь все будут орать матом на судью с расстояния 4-х метров? А если судья сам подошёл, то надо отойти на 4 метра и орать? Вот же усложнили правила моббинга. Я правильно написал это модное слово?

    01.07.2025

    «Локомотив» сыграет с «Динамо» и «Торпедо» на втором тренировочном сборе
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 ЦСКА 11 7 3 1 22-10 24
    2
    		 Локомотив 11 6 5 0 26-16 23
    3
    		 Краснодар 11 7 2 2 22-7 23
    4
    		 Зенит 11 5 5 1 21-10 20
    5
    		 Балтика 11 5 5 1 15-6 20
    6
    		 Спартак 11 5 3 3 19-17 18
    7
    		 Рубин 11 5 3 3 15-15 18
    8
    		 Динамо 11 4 3 4 18-17 15
    9
    		 Ахмат 11 4 3 4 14-13 15
    10
    		 Ростов 11 3 4 4 9-12 13
    11
    		 Кр. Советов 11 3 3 5 16-21 12
    12
    		 Динамо Мх 11 2 4 5 5-13 10
    13
    		 Акрон 11 1 5 5 13-18 8
    14
    		 Оренбург 11 1 4 6 13-22 7
    15
    		 Пари НН 11 2 0 9 9-22 6
    16
    		 Сочи 11 1 2 8 7-25 5
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    18.10 13:00
    Кр. Советов – Оренбург
    		 - : -
    18.10 13:00
    Пари НН – Акрон
    		 - : -
    18.10 15:15
    Спартак – Ростов
    		 - : -
    18.10 17:30
    Динамо Мх – Краснодар
    		 - : -
    18.10 19:45
    Локомотив – ЦСКА
    		 - : -
    19.10 14:30
    Сочи – Зенит
    		 - : -
    19.10 17:00
    Рубин – Балтика
    		 - : -
    19.10 19:30
    Динамо – Ахмат
    		 - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков

    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 9
    Мирлинд Даку

    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Максим Глушенков

    Максим Глушенков

    Зенит

    		 6
    П
    Эдуард Сперцян

    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев

    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Николай Рассказов

    Николай Рассказов

    Крылья Советов

    		 4
    И К Ж
    Диего Коста

    Диего Коста

    Краснодар

    		 10 1 2
    Лечи Садулаев

    Лечи Садулаев

    Ахмат

    		 11 1 2
    Ярослав Крашевский

    Ярослав Крашевский

    Пари Нижний Новгород

    		 4 1 1
    Вся статистика

