Игрок должен находиться на расстоянии 4 метров от судьи. РФС отправил в лиги «правило капитана»

По данным «СЭ», судейский комитет РФС направил в РПЛ и ФНЛ несколько документов, касающихся правил игры-2025/26. В частности, речь идет об изменениях, внесенных на новый сезон, руководстве для капитанов («правило капитана») и двойного касания при выполнении пенальти (новая трактовка).

В соревнованиях, которые проводятся по системе «осень-весна», все изменения и новшества применяются с даты 1-го тура. В турнирах, которые проводятся по системе «весна — осень» (к примеру, в женской суперлиге), они используются с даты возобновления после летней паузы.

Полный вариант «Руководства для капитанов» в официальном переводе РФС выглядит так:

Введение

Уважение и справедливость являются основными ценностями футбола, но судьи и другие официальные лица матча регулярно сталкиваются со словесным и/или физическим проявлением несогласия при принятии решений. В некоторых случаях игроки бросаются на судей и окружают их толпой, что свидетельствует об отсутствии уважения к судье, вредит имиджу игры и может быть пугающим и расстраивающим.

Более тесное сотрудничество между судьей и капитанами команд может способствовать установлению справедливости и взаимного уважения. В связи с этим, чтобы судья мог объяснить ключевые решения, только капитанам будет разрешено подходить к судье при условии, что они будут делать это уважительно и вести себя соответствующим образом. В то же время каждый капитан несет ответственность за то, чтобы его партнеры по команде держались на разумном расстоянии от судьи и не вмешивались во взаимодействие между судьей и капитаном (-ми).

Следующие простые рекомендации должны помочь организаторам соревнований, желающим применять принципы руководства «только капитан».

Руководство

— Нормальное взаимодействие между игроками и судьей разрешается и остается важным (для обеспечения прозрачности и предотвращения возможных разногласий и конфликтов) — Любому игроку (включая капитана), который выражает несогласие словом или действием, выносится предупреждение (желтая карточка)

— При необходимости судья разъясняет важные решения капитану (-ам) и/или игроку ( ам), вовлеченному (-ам) в инцидент.

— Чтобы игроки не окружали судью толпой в серьезных ситуациях и после ключевых инцидентов или решений:

* только одному игроку от каждой команды — обычно капитану — разрешается подходить к судье, и при этом они всегда должны вести себя уважительно

* судья может проинструктировать/побудить (устно или жестами) игроков не приближаться к нему

* капитаны команд несут ответственность за то, чтобы убрать партнеров по команде от судьи

* игроки, которые приближаются к судье или окружают его, когда им это запрещено, могут быть предупреждены (желтая карточка)

* при необходимости судья может отложить возобновление игры и дать капитану (-ам) время поговорить с партнерами по команде, чтобы объяснить свое решение, потребовать надлежащего поведения и т.д.

— Взаимодействие с любым игроком, кроме капитана, остается на усмотрение судьи, например, если игрок совершил нарушение, нарушение было совершено против игрока и/или он получил травму.

Когда капитаном является вратарь

— В тех случаях, когда капитаном является вратарь, судья не позднее чем во время подбрасывания монетки перед началом матча должен быть проинформирован о том, кто из игроков назначен обращаться к нему вместо вратаря

— Только вратарь или назначенный игрок, но не оба, могут обращаться к судье

— Если назначенный игрок заменен или удален, должен быть назначен другой игрок

Возможности для молодежного и ветеранского футбола, футбола для лиц с инвалидностью и массового футбола

Приведенные ниже рекомендации применимы только для молодежного и ветеранского футбола, футбола для лиц с ограниченными возможностями и массового футбола.

— Судья может инициировать применение правила «только капитан», использовав свисток и следующий сигнал:

* Поднимает руки над головой и скрещивает их в запястьях

* Разводит руки и выставляет их перед собой с раскрытыми ладонями, делая отталкивающее движение, чтобы показать, что игроки не должны приближаться к нему

— После этого вокруг судьи должна быть образована зона радиусом 4 м (4,5 ярда), предназначенная только для капитана

— При необходимости судья может отойти от игроков, чтобы создать зону, предназначенную только для капитана

— Никому из игроков не разрешается входить в указанную зону, кроме капитана, носящего на руке идентифицирующую повязку

— Капитан несет определенную ответственность за то, чтобы побудить партнеров по команде соблюдать границы зоны, предназначенной только для капитана, и держаться на расстоянии не менее 4 м (4,5 ярда) от судьи

— Если один из игроков, не являющийся капитаном, входит в зону, предназначенную только для капитанов, нарушитель должен быть предупрежден (ЖК) за выражение несогласия действием

— Если более одного игрока команды входят в зону, предназначенную только для капитанов, по крайней мере один из этих игроков должен быть предупрежден (ЖК) — обычно это тот игрок, который первым вошел в зону, предназначенную только для капитанов, или тот, кто вел себя наиболее неспортивно

— О любом инциденте, когда более чем один игрок команды без разрешения входит в зону, предназначенную только для капитанов, должно быть сообщено после матча соответствующим инстанциям

Настоятельно рекомендуется, чтобы организаторы соревнований предусмотрели наказание на случай ситуаций, когда более одного игрока команды входят в зону, предназначенную только для капитанов.