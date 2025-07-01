Бабич, Пруцев и Рябчук присоединились к «Спартаку» на сборе

Защитники «Спартака» Срджан Бабич и Олег Рябчук, а также полузащитник Данил Пруцев прибыли в расположение команды на тренировочном сборе, сообщает пресс-служба красно-белых.

Ранее футболисты получили дополнительные дни отпуска после выступления за свои сборные.

6 июля «Спартак» проведет товарищеский матч против «Крыльев Советов». Игра состоится на «Лукойл Арене» в Москве.