Адвокат Матюнина отреагировал на решение оставить в силе пожизненную дисквалификацию арбитра

Максим Пашков, адвокат арбитра Максима Матюнина, в беседе с «СЭ» высказался о решении Апелляционного комитета РФС о пожизненном отстранении судьи от футбола.

«Для начала планируем получить решение апелляционного комитета РФС. Ознакомиться с доводами, а потом принимать уже решение о дальнейшем обжаловании. Самое интересное следующее — первое, это то, что пришла очередная выписка из следственного департамента МВД, где сказано, что потраченные деньги Максим Матюнин потратил на отдых. Следственные органы заявили, что Матюнин перечислил на карту Л.Челебадзе 200 тысяч рублей. Якобы этой картой Матюнин пользовался в личных целях. Мы же представили выписку, согласно которой указано, что с карты Челебадзе было потрачено 72 тысячи рублей из якобы представленных 200 тысяч, что опровергает доводы следствия о том, что Матюнин их тратил в своих интересах: на отдых и прочие личные нужды.

Он вообще не выезжал за границу. Второе — на заседании апелляционного комитета было сказано, что «Мы еще мягко наказываем и во всем разбираемся, за границей все значительно жестче». Если такое возможно на основании сомнительных доказательств, то что может быть еще жестче? Мне это непонятно», — сказал Максим Пашков «СЭ».

Матюнин наказан за организацию договорного матча 1/32 финала Кубка России сезона-2018/2019 между командами «Чайка» и «Армавир», который состоялся 22 августа 2018 года. По словам председателя КДК Артура Григорьянца, до матча «действующий на тот момент исполнительный директор „Чайки“ Олег Баян вступил в сговор с Максимом Матюниным, результатом которого стало предвзятое судейство со стороны арбитра».

Максим Матюнин — младший брат арбитра Алексея Матюнина.

(Сергей Баюшкин)