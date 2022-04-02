Экс-судья Хусаинов считает, что Карасев должен был удалить Бека-Бека в игре со «Спартаком»

Футбольный арбитр Сергей Хусаинов в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал эпизод в матче 23-го тура Тинькофф РПЛ между «Локомотивом» — «Спартаком» с нарушением полузащитника хозяев Алексиса Бека-Бека.

«Может быть, у Карасева были какие-то основания. Может быть личная неприязнь или наоборот — личная симпатия к Бека-Бека. По правилам игры: минимально — это красная, а максимально — дисквалификация на самое больше количество матчей, которое возможно по регламенту. Это преднамеренно агрессивное действие с целью нанести травму сопернику. По-моему, он выполнял какое-то обещание», — сказал Хусаинов корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

В середине первого тайма матча 23-го тура Тинькофф РПЛ главный арбитр встречи Сергей Карасев показал желтую карточку полузащитнику «Локомотива» Бека-Бека за фол на хавбеке красно-белых Кристофере Мартинсе Перейре.

«СЭ» ведет онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Спартак».