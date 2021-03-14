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«Локомотив» — «Сочи»: все голы матча

20:23
14 марта. Москва. «Локомотив» — «Сочи». Гол Франсуа Камано. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
14 марта. Москва. «Локомотив» — «Сочи». Гол Франсуа Камано. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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«Локомотив» принимает «Сочи» в матче 22-го тура Тинькофф чемпионата России.

42-я минута: первый гол Камано

56-я минута: второй гол Камано

58-я минута: гол Юсупова

Локомотив — Сочи

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