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Жемалетдинов: «Постепенно привыкаю к новой позиции»

21:03
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Полузащитник «Локомотива» Рифат Жемалетдинов прокомментировал победу над «Сочи» в 22-м туре Тинькофф-РПЛ (3:1). Хавбек отдал три голевые передачи.

«Постепенно привыкаю к новой позиции, надеюсь, будет все лучше и лучше. У «Сочи» счет давил. Когда они забили первый, подумали, что смогут и второй забить. К счастью, мы забили третий, одержали победу», — сказал Жемалетдинов в эфире «Матч премьер».

Локомотив — Сочи

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