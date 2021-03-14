Жемалетдинов: «Постепенно привыкаю к новой позиции»
Полузащитник «Локомотива» Рифат Жемалетдинов прокомментировал победу над «Сочи» в 22-м туре Тинькофф-РПЛ (3:1). Хавбек отдал три голевые передачи.
«Постепенно привыкаю к новой позиции, надеюсь, будет все лучше и лучше. У «Сочи» счет давил. Когда они забили первый, подумали, что смогут и второй забить. К счастью, мы забили третий, одержали победу», — сказал Жемалетдинов в эфире «Матч премьер».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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