«Тамбов» — «Краснодар»: Газинский в офсайде, почему засчитан гол?
На 68-й минуте матча 22-го тура Тинькофф чемпионата России «Тамбов» — «Краснодар» (0:4) правильно поступила бригада Павла Шадыханова, засчитав гол гостей. В том моменте игроки тамбовской команды подумали, что судьи зафиксируют положение «вне игры» у забившего мяч Юрия Газинского, однако арбитр указал на центр поля.
Разберем эпизод. В момент передачи Егора Сорокина, пославшего мяч головой в направлении ворот, Газинский располагался за линией офсайда. Затем полет мяча подкорректировал Александр Денисов. Это не был рикошет, защитник «Тамбова» ударил по мячу. И после этого им завладел игрок «Краснодара», увеличивший счет.
Учитывая расстояние Газинского от Денисова, а также то, что это был пас защитника, а не рикошет, бригада арбитров общими усилиями зафиксировала взятие ворот.
(Александр Бобров)
Методология
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