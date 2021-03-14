На 68-й минуте матча 22-го тура Тинькофф чемпионата России «Тамбов» — «Краснодар» (0:4) правильно поступила бригада Павла Шадыханова, засчитав гол гостей. В том моменте игроки тамбовской команды подумали, что судьи зафиксируют положение «вне игры» у забившего мяч Юрия Газинского, однако арбитр указал на центр поля.

Разберем эпизод. В момент передачи Егора Сорокина, пославшего мяч головой в направлении ворот, Газинский располагался за линией офсайда. Затем полет мяча подкорректировал Александр Денисов. Это не был рикошет, защитник «Тамбова» ударил по мячу. И после этого им завладел игрок «Краснодара», увеличивший счет.

Учитывая расстояние Газинского от Денисова, а также то, что это был пас защитника, а не рикошет, бригада арбитров общими усилиями зафиксировала взятие ворот.

(Александр Бобров)