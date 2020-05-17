«Локомотив» скатится и не попадет в еврокубки». Жесткое мнение об уходе Семина

Участник чемпионата мира-1966, экс-защитник ЦСКА Владимир Пономарев поделился мнением о решении «Локомотива» не продлевать контракт с главным тренером Юрием Семиным. Его заменит Марко Николич.

— Они очень не правы, что Семина снимают, — цитирует Пономарева Rusfootball. — Это грамотный тренер. Я его очень хорошо знаю, давно знаю. Юрка и как человек порядочный. Сейчас, после ухода Семина с должности главного тренера, «Локомотив» провалится. Потому что только Юрка мог держать их в кулаке и грамотно расставлять игроков.

Сейчас они идут на втором месте, а потом скатятся. Моментально. У «Локомотива» ничего интересного нет. Они не войдут в тройку. Не выдержат они. Повторюсь, только Семин мог их держать. Он всегда очень правильно все тактически делал, правильно замены делал. Напрасно они так поступают. Тем более в конце сезона. Сейчас бы заняли второе место, и нормально. Но тогда бы им было бы неудобно менять Юрку. Скажут все, что, вот, второе место и почему-то меняют.

Но здесь другая причина: там есть агенты, которые поставляют игроков в команды, а Юрка не соглашался, не хотел за несколько миллионов покупать неизвестного игрока, чтобы ставить его в состав, чтобы он был засвечен в составе и чтобы его потом продавать. Именно такая система с этими агентами у нас складывается. Я этого не понимаю. Потому что именно тренер должен распоряжаться, какого игрока купить, а какого продать. Юрка по некоторым игрокам не соглашался. Зачем ему эти футболисты, если на этой позиции у него другие хорошо выступают? Да и молодежь подходит. Поэтому со стороны кругов, желающих на всем этом заработать колоссальные деньги, обида на Семина большая.

Если же говорить о Николиче, то я о нем ничего, кроме того, что ему 40 лет, не знаю. Президент клуба, конечно, большую ошибку делает. Напрасно это. Уверен, что в еврокубки «Локо» не попадет в этом году.