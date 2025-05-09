Руденко заявил о желании сменить клуб: «Хочется добиться чего-то большего, а не в «Химках» вариться»

Нападающий «Химок» Александр Руденко в разговоре «СЭ» рассказал о карьерных перспективах.

«Хочется добиться чего-то большего, а не в «Химках» вариться. Есть желание перейти в более статусную команду, почему бы и нет? Я здесь уже четвертый год играю», — сказал Руденко «СЭ».

В текущем сезоне Руденко провел 32 матча за «Химки», забил 4 мяча и отдал 3 голевые передачи.