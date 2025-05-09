Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

9 мая, 10:54

Руденко заявил о желании сменить клуб: «Хочется добиться чего-то большего, а не в «Химках» вариться»

Александр Абустин
корреспондент
Александр Руденко.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Нападающий «Химок» Александр Руденко в разговоре «СЭ» рассказал о карьерных перспективах.

«Хочется добиться чего-то большего, а не в «Химках» вариться. Есть желание перейти в более статусную команду, почему бы и нет? Я здесь уже четвертый год играю», — сказал Руденко «СЭ».

В текущем сезоне Руденко провел 32 матча за «Химки», забил 4 мяча и отдал 3 голевые передачи.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Александр Руденко
ФК Химки
Читайте также
Овечкин установил рекорд НХЛ по числу голов на одной арене лиги
В США указали на осведомленность Запада о коррупционных схемах на Украине
Реальный эффективный курс рубля вырос. Что это означает
Украина потребовала отстранить женскую сборную России от командного ЧМ по шахматам
WSJ сообщила о планах министра армии США встретиться с представителями РФ
Талалаев и Мотта отказались от работы. Что происходит в «Спартаке» после паузы на матчи сборных
Популярное видео
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Андрей Недобрый

    А теперь читем между строк.. Родился . 15 марта 1999 года. Значит для напаюшего это ПОСЛЕДНИЙ контракт и заиграть он должен за Реал или Барселону, ну как минимум.. И поэтому агенты должны максимально напрячся..

    10.05.2025

  • Славомудр Приморский

    Смешон.

    09.05.2025

  • gan75

    Мой прадед говорит: имею желание купить дом, но не имею возможности. Имею возможность купить козу, но не имею желания. Так выпьем за то, чтобы наши желания совпадали с нашими возможностями.

    09.05.2025

  • A. K.

    Амбиции явно не соответствуют уровню игры

    09.05.2025

  • Андрей Коняхин

    Это пока его уровень!

    09.05.2025

  • с13

    А чего же ты, не родной, с Химкаии контракт подписывал? Наверное пообещали больше других. Да потом платить перестали. Ты сразу за спортивный интерес вспомнил )))

    09.05.2025

  • ёzhic8

    Если даже Руденко понял, что в Химках "чего-то большего" не добиться - значит, совсем дела плохи

    09.05.2025

  • Анатолий Николаевич

    Тогда ему одна дорога: в @o@y.

    09.05.2025

  • ФОКСИ

    Химки - его потолок....повезло еще....

    09.05.2025

  • Бергкамп 10

    в акрон

    09.05.2025

  • gan75

    Да, там его знают, не возьмут :)

    09.05.2025

  • gan75

    Результативность как у Соболева, а то и выше :)

    09.05.2025

  • Асылхан

    Мастеров нет а все хотят в клуб попасть . Хокеисты в НХЛ все в топе , что не так с футболом .

    09.05.2025

  • Sukkulent

    ...Руденко хочет перейти в «Локомотив»: «Одобряю трансфер, хотел бы там поиграть»... Какой тебе Локомотив? Решил ослабить команду?

    09.05.2025

  • о каком большем говорит весьма средний по уровню своего мастерства игрок? твой потолок в... пердиве

    09.05.2025

  • Darkman79

    Так он и есть спартаковский воспитанник))))

    09.05.2025

  • Mick Shelby

    Если ты хороший нападающий, должен был своей игрой дать пример другим игрокам и поднять команду. А более статусная команда и без тебя справится.

    09.05.2025

  • Пан Юзеф

    Предатель. Еще и дурак. Ну и вали! Через год мог бы стать чемпионом России в состве "Химок".

    09.05.2025

  • blue-white!

    Хотеть конечно можно, но статистика не впечатляет. С другой стороны, чем слабее команда, тем сложнее пополнять свой бомбардирский счёт...

    09.05.2025

  • ivaradm

    Ну хотелка-то выросла дай Бог каждому! :-)

    09.05.2025

  • Деп Б.Охта

    Надо смотреть дальше. Сразу в европу ехать. Всё-равно РПЛ скоро перерастёшь. Там уже выбирай. ПСЖ или Барселона. А может быть Бавария с Манчестер Сити...

    09.05.2025

  • xxx xxx

    Мостовой, когда возглавит Динамо, точно позовет столь талантливого форварда.

    09.05.2025

  • Den211

    Жаль Соболев с перепугу стал активничать, а то бы прямая дорога в Зенитий была бы. Но там пока сложно, Краснодар давит, так что если только в Спартак. Он как раз каждый раз в начале сезона раздувается от статуса, а в конце сезона статус ему присваивает его законное 6-е место

    09.05.2025

  • Байба Бендика

    А чё тут думать-то? Иди в Зенит или в Краснодар и выигрывай всё подряд, делов то....

    09.05.2025

  • Анатолий Николаевич

    "В текущем сезоне Руденко провел 32 матча за «Химки», забил 4 мяча и отдал 3 голевые передачи." И кому нужен такой результативный форвард!?.

    09.05.2025

  • Andrey Chv

    Олень

    09.05.2025

  • КонтраБасист

    Ну что ж, раз бОльшего, значит Динамо (Махачкала).

    09.05.2025

  • Levbereg

    Переходи Руденко в Урал. Через год, два, или три добьтся команда выхода в РПЛ. Это и будет твоя самая значимая победа! Вообще, странностей в этом Мире полно. Кого природа наградила даром, тот стульями бьётся, а не в лучших клубах Мира, а кто -то как ни старается- всё равно не станет топ игроком.Середняк. Иамбиции свои нужно доказывать там, где нужен сейчас- в команде. Ишь ты- Рудальдо

    09.05.2025

  • alex-ls

    играешь ты слабо, хотя в Спартаке-2 подавал надежды, но увы как и большинство спартаковской молодежи потенциал не расскрыл

    09.05.2025

  • Илья858

    ИТОГО: "Нападающий «Химок» Александр Руденко провел 32 матча за «Химки», забил 4 мяча и отдал 3 голевые передачи".

    09.05.2025

  • Vorlod

    Тогда в Торпедо

    09.05.2025

  • Спринт

    Теперь Руденко вычеркнут из числа тех, которым хоть что то заплатят из казны/общага Садыга старшего.

    09.05.2025

  • gan75

    Амбициозный ноунейм

    09.05.2025

  • ViktorDiktor®

    Уровень Руденко не соответствует его ,,хотелкам,, ..это же очевидно ..)

    09.05.2025

  • Konstantin

    Игрок ФНЛ чудом пристроенный в ФК Химки. Тюмень, Нефтехимик, Саратовский Сокол, СКА-Хабаровск и пр. вот его реальный уровень. Как он в РПЛ в итоге попал. Химки это пик его карьеры. :rage:

    09.05.2025

    • Камоцци назвал кумовством приглашение Бискуповича в «Спартак»

    Руденко хочет перейти в «Локомотив»: «Одобряю трансфер, хотел бы там поиграть»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости