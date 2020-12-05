Слуцкий возмущен удалением Ивана Игнатьева в матче «Локомотив» — «Рубин»
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий эмоционально прокомментировал поражение от «Локомотива» (1:3) в матче 17-го тура Тинькофф-РПЛ. Больше всего специалиста возмутило удаление Ивана Игнатьева за две карточки.
— Когда сделано столько простых необъяснимых ошибок, и проигрывается игра, которая не должна проигрываться, главная эмоция — это злость и непонимание, как могут допускаться такие вещи, — сказал Слуцкий в эфире «Матч Премьер».
— Какие вещи?
— Первый пропущенный мяч, удаление Игнатьева, нереализованный момент Макарова. Уже этого достаточно.
— Какие претензии у вас были при удалении Игнатьева?
— Главная претензия в том, что когда у тебя есть желтая карточка и несколько раз в перерыве говорят: «Надо быть аккуратнее, у тебя желтая», то странно вбегать в человека, который уже отдал передачу. Может, он меня не услышал, может, я не так объяснил.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Опрос
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю