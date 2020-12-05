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Слуцкий возмущен удалением Ивана Игнатьева в матче «Локомотив» — «Рубин»

16:37
5 декабря. Москва. «Локомотив» — «Рубин» — 3:1. Леонид Слуцкий и Иван Игнатьев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
5 декабря. Москва. «Локомотив» — «Рубин» — 3:1. Леонид Слуцкий и Иван Игнатьев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий эмоционально прокомментировал поражение от «Локомотива» (1:3) в матче 17-го тура Тинькофф-РПЛ. Больше всего специалиста возмутило удаление Ивана Игнатьева за две карточки.

— Когда сделано столько простых необъяснимых ошибок, и проигрывается игра, которая не должна проигрываться, главная эмоция — это злость и непонимание, как могут допускаться такие вещи, — сказал Слуцкий в эфире «Матч Премьер».

— Какие вещи?

— Первый пропущенный мяч, удаление Игнатьева, нереализованный момент Макарова. Уже этого достаточно.

— Какие претензии у вас были при удалении Игнатьева?

— Главная претензия в том, что когда у тебя есть желтая карточка и несколько раз в перерыве говорят: «Надо быть аккуратнее, у тебя желтая», то странно вбегать в человека, который уже отдал передачу. Может, он меня не услышал, может, я не так объяснил.

Локомотив — Рубин

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