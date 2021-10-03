«Спартак» проводит проверку сообщения об избиении двух болельщиков в Грозном
Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что клуб выясняет обстоятельства инцидента с избиением фанатов красно-белых в Грозном.
Ранее появилась информация, что на матче 10-го тура Тинькоф РПЛ «Ахмат» — «Спартак» были избиты два болельщика гостей.
«Выясняем обстоятельства того, что произошло, — сообщил Зеленов. — Наши сотрудники сейчас в подтрибунке, собираем всю информацию, общаемся с принимающей стороной. На матче присутствует директор по безопасности РПЛ, надеемся, это ускорит процесс».
В первом тайме матча «Ахмат» — «Спартак» единственный гол забил форвард красно-белых Александр Соболев (41-я минута).
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