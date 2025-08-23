«Локомотив» — «Ростов»: стартовые составы на матч РПЛ

«Локомотив» и «Ростов» объявили стартовые составы на матч 6-го тура чемпионата России-2025/26.

«Локомотив»: Митрюшкин, Монтес, Ненахов, Сильянов, Морозов, Баринов, Бакаев, Батраков, Карпукас, Воробьев, Руденко.

«Ростов»: Ятимов, Сако, Мелехин, Вахания, Мохебби, Щетинин, Кучаев, Шанталий, Комаров, Роналдо, Сулейманов.

Матч пройдет на стадионе «РЖД Арена». Начало — в 18.30 по московскому времени.