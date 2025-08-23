Миранчук о переходе в «Динамо»: «Рад подписать контракт с великим клубом. От таких предложений не отказываются»

Полузащитник Антон Миранчук рассказал о своих эмоциях от подписания контракта с московским «Динамо».

Бело-голубые объявили о переходе 29-летнего футболиста из «Сьона» в субботу, 23 августа. Соглашение Миранчука с «Динамо» рассчитано до лета 2027 года и включает опцию продления еще на один сезон.

«Испытываю приятное волнение. Очень рад подписать контракт с великим клубом нашей страны. Хочется побыстрее приступить к работе и начать набирать форму», — приводит пресс-служба «Динамо» слова Миранчука.

Также полузащитник ответил на вопрос о том, почему решил вернуться в Россию.

«Безусловно, благодарен «Сьону» за этот год, проведенный там, и за полученный опыт. Поступило предложение от «Динамо», от большого клуба, и от таких предложений не отказываются. Поэтому с семьей приняли такое решение, что нужно двигаться в этом направлении», — добавил он.

За «Сьон» Миранчук выступал с сентября 2024 года. Он провел 25 матчей за швейцарскую команду, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи. В России полузащитник ранее играл только за «Локомотив».