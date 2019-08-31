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«Локомотив» — «Ростов»: Шомуродов открыл счет в матче и забил шестой гол в сезоне

17:15
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«Ростов» открыл счет в матче 8-го тура российской премьер-лиги против «Локомотива».

На 41-й минуте встречи Элдор Шомуродов замкнул подачу Евгения Чернова с углового. Это шестой гол форварда в сезоне, он догнал в списке бомбардиров Александра Соболева.

Локомотив — Ростов

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 8-й тур. «Спартак» — «Зенит», «Локо» — «Ростов» и другие матчи




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