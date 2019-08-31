«Ростов» открыл счет в матче 8-го тура российской премьер-лиги против «Локомотива».

На 41-й минуте встречи Элдор Шомуродов замкнул подачу Евгения Чернова с углового. Это шестой гол форварда в сезоне, он догнал в списке бомбардиров Александра Соболева.

Чемпионат России по футболу-2019/2020: турнирная таблица РПЛ, расписание матчей, онлайн-трансляции, календарь и результаты игр