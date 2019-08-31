«Локомотив» — «Ростов»: Шомуродов открыл счет в матче и забил шестой гол в сезоне
17:15
«Ростов» открыл счет в матче 8-го тура российской премьер-лиги против «Локомотива».
На 41-й минуте встречи Элдор Шомуродов замкнул подачу Евгения Чернова с углового. Это шестой гол форварда в сезоне, он догнал в списке бомбардиров Александра Соболева.
? Шестой гол Элдора Шомуродова в сезоне.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 31, 2019
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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 8-й тур. «Спартак» — «Зенит», «Локо» — «Ростов» и другие матчи