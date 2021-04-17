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«Локомотив» — «Ростов»: смотреть онлайн трансляцию игры

15:00
«Локомотив» на своем поле примет «Ростов». Фото ФК «Ростов»
«Локомотив» на своем поле примет «Ростов». Фото ФК «Ростов»
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В субботу, 17 апреля, состоится матч 26-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Локомотив» на своем поле примет «Ростов». Начало встречи — в 16.30 по московскому времени.

В первом круге команды сыграли вничью. «Ростов» не побеждал «Локо» в чемпионате с августа 2019 года.

Следить за матчем «Локомотив» — «Ростов» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Локомотив» — «Ростов»

Локомотив — Ростов

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