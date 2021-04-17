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«Локомотив» — «Ростов»: железнодорожники забили второй гол к шестой минуте

16:43
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«Локомотив» забил второй гол в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова». На 6-й минуте отличился Рифат Жемалетдинов.

Напомним, что железнодорожники открыли счет на 5-й минуте после ошибки вратаря Сергея Песьякова. Счет в матче 2:0.

Локомотив — Ростов

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