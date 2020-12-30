«Локомотив» проведет тренировочный сбор в Испании
18:25
«Локомотив» отправится на тренировочный сбор в Испанию, сообщает пресс-служба клуба.
14 января основой состав команды пройдет медосмотр, после чего приступит к тренировкам в Марбелье. Сбор продлится до 15 февраля.
В Испании команда проведет ряд товарищеских матчей. Соперники станут известны позже.
20 или 21 февраля команда встретится с «Тамбовом» в 1/8 финала Бетсити Кубка России. Встреча состоится на «РЖД Арене».
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