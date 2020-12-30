РПЛ представила календарь на начало 2021 года. 23-й тур сдвинут с выходных
Российская премьер-лига опубликовала календарь на первые четыре тура весенней части сезона-2020/21.
Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов просил передвинуть игры 23-го тура ради матчей национальной команды. Матчи пройдут в рабочие дни недели 17-19 марта вместо выходных 20-21 марта.
Первый матч РПЛ в 2021 году состоится 26 февраля: «Тамбов» дома примет «Ротор».
На следующий день пройдет центральная игра 20-го тура «Локомотив» — ЦСКА. «Зенит» в тот же день встретится с «Ростовом», а «Спартак» днем позже примет «Рубин».
Полностью календарь выглядит следующим образом:
1/16 финала Лиги Европы. Первые матчи — 18 февраля, ответные — 24 и 25 февраля. В них примет участие «Краснодар».
1/8 финала Бетсити-Кубка России — 20-21 февраля
20-й тур
26 февраля, пятница
19.00 «Тамбов» — «Ротор»
27 февраля, суббота
14.00 «Химки» — «Уфа»
16.30 «Зенит» — «Ростов»
19.00 «Сочи» — «Арсенал»
19.00 «Локомотив» — ЦСКА
28 февраля, воскресенье
14.00 «Спартак» — «Рубин»
16.30 «Ахмат» — «Динамо»
19.00 «Краснодар» — «Урал»
1/4 финала Бетсити-Кубка России — 2-3 марта
21-й тур
6 марта, суббота
16.30 «Ротор» — «Химки»
19.00 «Ростов» — «Сочи»
7 марта, воскресенье
14.00 «Урал» — «Уфа»
16.30 «Динамо» — «Тамбов»
19.00 «Спартак» — «Краснодар»
8 марта, понедельник
14.00 «Арсенал» — «Локомотив»
16.30 «Рубин» — «Зенит»
19.00 ЦСКА — «Ахмат»
1/8 финала Лиги Европы. Первые матчи — 11 марта
22-й тур
12 марта, пятница
19.00 «Химки» — «Ростов»
13 марта, суббота
12.00 «Урал» — «Ротор»
14.00 «Арсенал» — ЦСКА
16.30 «Зенит» — «Ахмат»
19.00 «Динамо» — «Спартак»
14 марта, воскресенье
14.00 «Уфа» — «Рубин»
16.30 «Тамбов» — «Краснодар»
19.00 «Локомотив» — «Сочи»
1/8 финала Лиги Европы. Ответные матчи — 18 марта
23-й тур
17 марта, среда
18.00 «Ротор» — «Ростов»
20.00 «Ахмат» — «Арсенал»
20.00 ЦСКА — «Зенит»
18 марта, четверг
17.00 «Уфа» — «Локомотив»
19.00 «Спартак» — «Урал»
19 марта, пятница
19.00 «Рубин» — «Химки»
19.00 «Сочи» — «Тамбов»
Дата проведения матча 23-го тура «Краснодар» — «Динамо» будет объявлена позднее.
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