РПЛ представила календарь на начало 2021 года. 23-й тур сдвинут с выходных

Российская премьер-лига опубликовала календарь на первые четыре тура весенней части сезона-2020/21.

Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов просил передвинуть игры 23-го тура ради матчей национальной команды. Матчи пройдут в рабочие дни недели 17-19 марта вместо выходных 20-21 марта.

Первый матч РПЛ в 2021 году состоится 26 февраля: «Тамбов» дома примет «Ротор».

На следующий день пройдет центральная игра 20-го тура «Локомотив» — ЦСКА. «Зенит» в тот же день встретится с «Ростовом», а «Спартак» днем позже примет «Рубин».

Полностью календарь выглядит следующим образом:

1/16 финала Лиги Европы. Первые матчи — 18 февраля, ответные — 24 и 25 февраля. В них примет участие «Краснодар».

1/8 финала Бетсити-Кубка России — 20-21 февраля

20-й тур

26 февраля, пятница

19.00 «Тамбов» — «Ротор»

27 февраля, суббота

14.00 «Химки» — «Уфа»

16.30 «Зенит» — «Ростов»

19.00 «Сочи» — «Арсенал»

19.00 «Локомотив» — ЦСКА

28 февраля, воскресенье

14.00 «Спартак» — «Рубин»

16.30 «Ахмат» — «Динамо»

19.00 «Краснодар» — «Урал»

1/4 финала Бетсити-Кубка России — 2-3 марта

21-й тур

6 марта, суббота

16.30 «Ротор» — «Химки»

19.00 «Ростов» — «Сочи»

7 марта, воскресенье

14.00 «Урал» — «Уфа»

16.30 «Динамо» — «Тамбов»

19.00 «Спартак» — «Краснодар»

8 марта, понедельник

14.00 «Арсенал» — «Локомотив»

16.30 «Рубин» — «Зенит»

19.00 ЦСКА — «Ахмат»

1/8 финала Лиги Европы. Первые матчи — 11 марта

22-й тур

12 марта, пятница

19.00 «Химки» — «Ростов»

13 марта, суббота

12.00 «Урал» — «Ротор»

14.00 «Арсенал» — ЦСКА

16.30 «Зенит» — «Ахмат»

19.00 «Динамо» — «Спартак»

14 марта, воскресенье

14.00 «Уфа» — «Рубин»

16.30 «Тамбов» — «Краснодар»

19.00 «Локомотив» — «Сочи»

1/8 финала Лиги Европы. Ответные матчи — 18 марта

23-й тур

17 марта, среда

18.00 «Ротор» — «Ростов»

20.00 «Ахмат» — «Арсенал»

20.00 ЦСКА — «Зенит»

18 марта, четверг

17.00 «Уфа» — «Локомотив»

19.00 «Спартак» — «Урал»

19 марта, пятница

19.00 «Рубин» — «Химки»

19.00 «Сочи» — «Тамбов»

Дата проведения матча 23-го тура «Краснодар» — «Динамо» будет объявлена позднее.