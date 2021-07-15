«Локомотив» представил новую форму на сезон-2021/22

«Локомотив» представил три комплекта формы на сезон-2021/22.

Игровая футболка домашнего комплекта выполнена в зеленом цвете с белыми полосками на плечах, футболка гостевого комплекта — белая с зелеными полосками на плечах. Третий комплект формы — черного цвета с красными вертикальными полосками на майке.

? «Локомотив» совместно с adidas представили домашние и гостевые игровые комплекты, а также 3-й комплект чёрного цвета для команды на сезон 2021/2022



? Новая форма доступна для заказа на https://t.co/pA12smIoN2 и в магазине на стадионе, а также на сайте и в приложении adidas pic.twitter.com/NIna0GCKlZ — «Локомотив» (@fclokomotiv) July 15, 2021

Первый матч в сезоне-2021/22 «Локомотив» проведет 17 июля в рамках Суперкубка России против «Зенита».