«Локомотив» представил новую форму на сезон-2021/22
14:36
«Локомотив» представил три комплекта формы на сезон-2021/22.
Игровая футболка домашнего комплекта выполнена в зеленом цвете с белыми полосками на плечах, футболка гостевого комплекта — белая с зелеными полосками на плечах. Третий комплект формы — черного цвета с красными вертикальными полосками на майке.
? «Локомотив» совместно с adidas представили домашние и гостевые игровые комплекты, а также 3-й комплект чёрного цвета для команды на сезон 2021/2022— «Локомотив» (@fclokomotiv) July 15, 2021
? Новая форма доступна для заказа на https://t.co/pA12smIoN2 и в магазине на стадионе, а также на сайте и в приложении adidas pic.twitter.com/NIna0GCKlZ
Первый матч в сезоне-2021/22 «Локомотив» проведет 17 июля в рамках Суперкубка России против «Зенита».
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