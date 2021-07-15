Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Локомотив» представил новую форму на сезон-2021/22

14:36
Антон Миранчук (слева), Пабло (в центре) и Федор Смолов. Фото ФК «Локомотив»
Антон Миранчук (слева), Пабло (в центре) и Федор Смолов. Фото ФК «Локомотив»
Теги:

«Локомотив» представил три комплекта формы на сезон-2021/22.

Игровая футболка домашнего комплекта выполнена в зеленом цвете с белыми полосками на плечах, футболка гостевого комплекта — белая с зелеными полосками на плечах. Третий комплект формы — черного цвета с красными вертикальными полосками на майке.

Первый матч в сезоне-2021/22 «Локомотив» проведет 17 июля в рамках Суперкубка России против «Зенита».

Дополнительная информация:

https://www.fclm.ru/ru/publications/news/24410

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

РФС планирует назначить нового главного тренера сборной России до старта РПЛ
Двух наших пловцов сняли с Игр за десять дней до старта. Это просто издевательство
Девушка — боец MMA Пейдж Ванзант опубликовала откровенную фотографию из боксерского ринга
Валерий Газзаев ответил Владимиру Жириновскому
«У Джонса были очень плохие бои, а я избивал людей в хлам». Хабиб — о своем величии
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы
Материалы сюжета: «Зенит» — «Локомотив»: Суперкубок России 2021, дата и время матча, новости и обзор, главные материалы