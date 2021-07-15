«Динамо» проиграло «Яблонецу»
14:21
«Динамо» в товарищеском матче проиграло «Яблонецу» со счетом 0:2.
Бело-голубые проводят предсезонный сбор в Австрии. Он продлится до 18 июля. Команда провела шесть товарищеских матчей (две победы, три поражения и одна ничья).
Новый сезон РПЛ «Динамо» начнет выездным матчем с «Ростовом». Игра пройдет 23 июля.
Товарищеский матч
«Динамо» (Россия) — «Яблонец» (Чехия) — 0:2 (0:1)
Голы: Кубиста, 24 (0:1). , 51 — в свои ворота (0:2).
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