«Локомотив» перенес сроки конкурса на разработку атрибутов к столетию клуба

«Локомотив» принял решение о переносе сроков проведения ранее анонсированного конкурса на разработку системы стандартов управления взаимоотношениями с аудиториями, символики для определения идентичности и повышения узнаваемости, а также фирменных атрибутов.

В рамках обновляемой маркетинговой политики клуба предполагается пересмотреть подход к перечню услуг, которые будут переданы на аутсорс.

В частности, как сообщил Генеральный директор Владимир Леонченко, необходимо предусмотреть проведение исследований наиболее удачного международного опыта в индустрии по проведению и подготовке к знаковым событиям.

«Это одно из условий при внесении любых изменений в восприятие бренда с историей, каким является «Локомотив». Также нужно учесть интересы болельщиков разных поколений и одновременно выделить бренд клуба среди других».

Леонченко отметил, что в настоящий момент клуб не планирует ребрендинг. Это подтверждают положения конкурсной документации.

«О проведении ребрендинга, очевидно, первыми бы узнали болельщики. Если клуб примет решение провести глобальное обновление бренда и эмблемы, то мы будем делать это вместе с болельщиками, которые формируют смыслы вокруг клуба».

Он подчеркнул, что конкурс был размещён к конкретному событию — 100-летию со дня основания клуба.