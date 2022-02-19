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Сегодня, 10:18

«Локомотив» перенес сроки конкурса на разработку атрибутов к столетию клуба

«Локомотив» принял решение о переносе сроков проведения ранее анонсированного конкурса на разработку системы стандартов управления взаимоотношениями с аудиториями, символики для определения идентичности и повышения узнаваемости, а также фирменных атрибутов.

В рамках обновляемой маркетинговой политики клуба предполагается пересмотреть подход к перечню услуг, которые будут переданы на аутсорс.

В частности, как сообщил Генеральный директор Владимир Леонченко, необходимо предусмотреть проведение исследований наиболее удачного международного опыта в индустрии по проведению и подготовке к знаковым событиям.

«Это одно из условий при внесении любых изменений в восприятие бренда с историей, каким является «Локомотив». Также нужно учесть интересы болельщиков разных поколений и одновременно выделить бренд клуба среди других».

Леонченко отметил, что в настоящий момент клуб не планирует ребрендинг. Это подтверждают положения конкурсной документации.

«О проведении ребрендинга, очевидно, первыми бы узнали болельщики. Если клуб примет решение провести глобальное обновление бренда и эмблемы, то мы будем делать это вместе с болельщиками, которые формируют смыслы вокруг клуба».

Он подчеркнул, что конкурс был размещён к конкретному событию — 100-летию со дня основания клуба.

Источник: https://www.fclm.ru/ru/publications/news/25637

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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2
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3
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4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
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6
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7
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8
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9
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10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
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12
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13
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