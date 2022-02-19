«Ростов» отправил форварда Тошевски в аренду в словацкий «Земплин Михаловце»

Нападающий «Ростова» Давид Тошевски перешел в «Земплин Михаловце», сообщает пресс-служба ростовчан.

20-летний македонец будет выступать за словацкую команду до конца 2022 года.

Давид Тошевски перешёл в «Земплин Михаловце» на правах аренды ?



20-летний нападающий продолжит карьеру в словацком клубе «Земплин Михаловце». Аренда рассчитана до конца 2022-го года.



Желаем Давиду успешной игры в «Земплин Михаловце»! ?? pic.twitter.com/tFuDnPy4om — Football Club Rostov (@rostovfc) February 19, 2022

Тошевски перешел в «Ростов» в июле 2020 года. С тех пор он принял участие в 7 матчах команды и не отличился результативными действиями. Первую половину сезона-2021/22 форвард провел на правах аренды в польском «Гурнике», где забил 2 гола в 3 матчах.