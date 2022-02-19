«Спартак» поздравил Понсе с победным голом в ворота «Райо Вальекано»

«Спартак» поздравил нападающего команды Эсекиэля Понсе, выступающего на правах аренды за «Эльче». Он стал автором победного гола в ворота «Райо Вальекано» (2:1) в матче 25-го тура ла лиги.

Эсекель Понсе забил победный гол в дебютном матче за @elchecf! ?



Так держать, Танк! ?? pic.twitter.com/lqJZeFbMCe — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) February 18, 2022

«Эсекиэль Понсе забил победный гол в дебютном матче за «Эльче»! Так держать, Танк!», — говорится в сообщении официального Twitter красно-белых.

На 67-й минуте аргентинец вышел на замену, а на 84-й минуте в контратаке забил мяч, который оказался победным. Это был его первый матч за новую команду.

«Эльче» набрал 29 очков. Команда занимает 13-е место. У «Райо» 31 очко и 11-я позиция.