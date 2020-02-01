«Локомотив» — «Партизан»: братья Миранчуки и Эдер в стартовом составе
12:56
Стал известен стартовый состав «Локомотива» на матч Кубка Париматч Премьер в Дохе (Катар) против «Партизана», сообщает пресс-служба москвичей. Встреча пройдет сегодня, 1 февраля, начало — в 14.00 (мск).
Стартовый состав «Локомотива»: Коченков — Хеведес, Чорлука, Магкеев, Игнатьев — Баринов, Крыховяк, Ал. Миранчук — Ан. Миранчук, Жемалетдинов — Эдер.
Запасные: Гильерме, Медведев, Кверквелия, Идову, Рыбус, Живоглядов, Рыбчинский, Мухин, Куликов, Коломейцев, Мурило, Тугарев, Жоау Мариу.
«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Локомотив» — «Партизан».
Наш состав на #ЛокоПартизан ?#КубокПариматчПремьер#РЖДТренировочныеСборы ?? pic.twitter.com/azT6R0wR2D— ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) February 1, 2020
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