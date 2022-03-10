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«Локомотив» оштрафован на 140 тысяч рублей по итогам матча с «Химками»

«Локомотив» оштрафован на 140 тысяч рублей по итогам матча РПЛ с «Химками»
Владимир Пушкарев
Корреспондент

Председатель контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц заявил, что «Локомотив» оштрафован на 140 тысяч рублей по итогам матча 20-го тура Тинькофф РПЛ с «Химками» (3:2).

«Оштрафовать «Локомотив» за скандирование болельщиками ненормативной лексики на 60 тысяч рублей, — заявил Григорьянц. — «Локомотив» предупрежден, что в следующий раз будут более жесткие санкции. Также за задержку начала матча «Локомотив» оштрафован на 50 тысяч рублей».

Председатель КДК РФС сообщил, что тренер москвичей Марвин Комппер оштрафован на 20 тысяч рублей за выходы за пределы технической зоны, а тренер вратарей Саша Март — на 10 тысяч рублей.

Также за выход за пределы технической зоны на 10 тысяч рублей был оштрафован главный тренер «Химок» Сергей Юран.

Сергей Юран
Футбол
РПЛ
РФС
ФК Локомотив (Москва)
ФК Химки
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0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 13 5 2 49-22 44
2
 Динамо 20 12 3 5 36-22 39
3
 Сочи 20 12 1 7 33-21 37
4
 ЦСКА 20 11 3 6 24-16 36
5
 Краснодар 19 9 5 5 31-19 32
6
 Локомотив 19 8 7 4 27-21 31
7
 Ахмат 20 10 0 10 27-27 30
8
 Кр. Советов 19 8 4 7 24-20 28
9
 Спартак 20 7 5 8 22-28 26
10
 Рубин 20 7 4 9 27-31 25
11
 Н. Новгород 20 6 4 10 19-31 22
12
 Арсенал 20 5 5 10 23-39 20
13
 Урал 20 4 7 9 13-21 19
14
 Ростов 19 4 6 9 30-36 18
15
 Уфа 20 3 7 10 18-30 16
16
 Химки 20 2 8 10 18-37 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 00:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
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Артем Дзюба

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П
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И К Ж
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