Вратарь «Крыльев Советов» Фролов оштрафован на 60 тысяч рублей за третье нарушение санитарного регламента

Вратарь «Крыльев Советов» Евгений Фролов оштрафован на 60 тысяч рублей за третье нарушение санитарного регламента, сообщил председать КДК РФС Артур Григорьянц.

В сезоне-2021/22 Тинькофф РПЛ голкипер не сыграл ни одного матча за самарский клуб.

«Крылья Советов» занимают восьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 28 очков в 19 матчах.

Следующий матч команда проведет 13 марта на домашнем поле против «Зенита».