«Локомотив» — «Оренбург»: железнодорожники остались в меньшинстве

Полузащитник «Локомотива» Артем Тимофеев оставил свою команду в меньшинстве в матче 27-го тура РПЛ против «Оренбурга».

На 65-й минуте 31-летний футболист получил вторую желтую карточку и был удален с поля. Через минуту после этого оренбуржцы забили гол и сравняли счет — 1:1.

Встреча проходит в Москве на «РЖД Арене». «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Оренбург».