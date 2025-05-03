«Локомотив» — «Оренбург»: Пиняев вывел хозяев вперед на 57-й минуте

«Локомотив» открыл счет в матче 27-го тура чемпионата России против «Оренбурга» — 1:0.

На 57-й минуте отличился нападающий железнодорожников Сергей Пиняев. Для 20-летнего футболиста этот гол стал четвертым в нынешнем сезоне РПЛ.

Игра проходит в Москве на «РЖД Арене». «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Оренбург».