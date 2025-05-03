Футбол
3 мая, 15:53

«Локомотив» и «Оренбург» назвали составы на матч РПЛ

Футболист «Локомотива» Алексей Батраков
Алексей Батраков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Стали известны составы «Локомотива» и «Оренбурга» на матч 27-го тура чемпионата России. Начало игры — в 17:00 мск.

У красно-зеленых с первых минут выйдут 11 россиян.

Дмитрий Воробьев и&nbsp;Алексей Батраков.«Локомотив» лидирует по игровым минутам россиян. «Зенит», «Краснодар» и «Спартак» — в подвале рейтинга

«Локомотив»: Митрюшкин, Ненахов, Морозов, Погостнов, Сильянов, Тимофеев, Баринов, Пиняев, Батраков, Сарвели, Воробьев.

Запасные: Лантратов, Веселов, Фассон, Ньямси, Монтес, Карпукас, Годяев, Тикнизян, Севикян, Салтыков, Раков, Сулейманов.

«Оренбург»: Москвичев, Малых, Татаев, Сидоров, Прохин, Касимов, Рыбчинский, Башич, Мансилья, Горлюк, Сахархизан.

Запасные: Скичко, Сысуев, Хотулев, Зотов, Караташ, Сыщенко, Оганесян, Михайлов, Муро, Барановский, Ревазов, Савельев.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Локомотив» — «Оренбург».

Чемпионат России. Премьер-лига. 27-й тур.
03 мая, 17:00. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
1:1
Оренбург

Материалы сюжета: РПЛ, 27-й тур: «Краснодар» — «Рубин», «Зенит» — «Пари НН» и другие матчи
Карасев ошибочно не назначил пенальти в ворота «Пари НН» в матче с «Зенитом»
ЭСК признал ошибочным удаление Карраскаля в матче против «Крыльев Советов»
Сметанин заявил, что у «Динамо» появился тактический рисунок в обороне
«Надеюсь, что однажды пожму руку Овечкину!» Романцев — о «Спартаке», «Зените» и сборной России
Очередной гол Дзюбы, прагматичная игра «Спартака» в меньшинстве и трудовые победы лидеров. Главное о тактике 27-го тура РПЛ
Парадокс: КДК прав, но Карраскаль незаслуженно избежал дисквалификации. Объясняем юридические тонкости
  • анатолий еремин

    Сам ты липовый А пацаны растут только вот опять половина распродадут. А толку что у Спартака Зенита Краснодара,одни леги ,вам нравится такое чемпионство? Не думаю что вам бы понравилось,если бы вместо вас на работе появвился какой =нибудь мальчик из Португалии или Испании,

    04.05.2025

  • Sergey Mikhaylov

    Так я с сарказмом и пишу, толку ноль, вот от безвыходности и радуются идиотизму

    03.05.2025

  • ksn

    народ ходит на зрелищные матчи или тупо просто ходит)

    03.05.2025

  • Авиатор за Спартак 67

    Моя мечта. С тех самых 90-х....

    03.05.2025

  • ksn

    потерял язык с иностранцами что лЕ)?! думаю, совпадение..

    03.05.2025

  • Konstantin

    Зачем наших выпустили, обосрутся ведь. Даже последней команде просрут! Легов бы одинадцать выпустили. и глядишь в тройке бы железно были

    03.05.2025

  • Иван

    почитали беженца вчера наверно

    03.05.2025

  • Andrey Vladimirovich

    Уважаю!

    03.05.2025

  • IQ-87%

    Вообще нужно выпускать на поле только россиян-если нет футболистов -при отсутствий средств-то просто россиян-патриоты будут очень довольны

    03.05.2025

  • Андрей

    В Краснодаре Арутюнян лишь усмехнулся над Галактионовым: "Вот глупец" :grin:

    03.05.2025

  • ФОКСИ

    УРА!!!!!!!....наконец-то вернулвась исконно отечественная тактика: бей вперед - игра придет!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    03.05.2025

  • J. P.

    Начитались вчерашней статистики от СЭ... :smirk::upside_down::wink:

    03.05.2025

  • Boris Doris

    Ну и? Игроки из России. И по какому поводу восторг? Авторитетный клуб без трофея и даже без достойного места в таблице. И что само по себе за достижение - все рссияне ? Выигрывать надо - и только то.. А кто при этом на поле - дело десятое..

    03.05.2025

  • Алексей Х

    Где-то нервно рассмеялся Сергей Богданович..)

    03.05.2025

  • Бен Ричардс

    Понятно, что у дрезины сезон закончился с вылетом из кубка, теперь можно и нужно без ответственности за результат просматривать кандидатов в команду на будущее.

    03.05.2025

  • Илья53

    да ныть надо просто по любому поводу

    03.05.2025

  • AnTaras

    Так если приятно, можно в ФНЛ за любой клуб топить:grinning:

    03.05.2025

  • AnTaras

    Патриотизм то липовый. От отсутствия денег. Были бы бабки, играло по 8 легов. Так что не надо уж из него героя делать.

    03.05.2025

  • Рабинер за Зенит

    борьба за шестое место,вылет из кубка,причем дважды.. если руководство локомотива этого хотело,тогда можно поздравить.. а самое смешное - народ на стадион не ходит смотреть на "своих"

    03.05.2025

  • Ilya Gudman

    Ребят ходите на дубль если вам интересно смотрть на россиян а не на классный футбол , там олни россияне , в чем проблема , я имею в виду моложеный чемпионат , как он там называется

    03.05.2025

  • Rudrik31

    предпродажная подготовка?

    03.05.2025

  • Sergey Mikhaylov

    Браво за патриотизм и позор за работу, которую он проделал в этом сезоне

    03.05.2025

  • не знаю я чего он там боится,но факт очень приятный

    03.05.2025

  • Фирсыч

    Просто боится отставки.

    03.05.2025

  • про11 россиян очень приятно слышать! очень! взять бы на заметку всем.... остальным! включая мой любимый СПАРТАК,и мой не любимый ЗЕНИТ....

    03.05.2025

  • Фирсыч

    Морозов и Погостнов сильнее Ньямси и Монтеса??? Галактионов боится отставки за проваленный сезон. Реверанс в сторону руководства, мол смотрите, одни россияне!

    03.05.2025

  • Андрей Недобрый

    Понятно..Команды забили на сезон и готовяться к следующему..Ведь предстоит глобальная чистка составов.. Эту тягомотину можно будет и не смотреть..

    03.05.2025

  • 55555....

    Чего хорошего? Состав говорит о нищите Локо.. Где в Топ-6-8 чемпов,выходят 11 аборигенов?))

    03.05.2025

  • Семён Фадеич

    Браво! И место шестое! О чём ещё мечтать фанатам!

    03.05.2025

  • Семён Фадеич

    Теперь новая мода, россиян в составе считать?

    03.05.2025

  • Ж и в о й

    11 россиян в стартовом составе - вот так и должны играть наши команды! Браво, Галактионов!

    03.05.2025

