«Локомотив» и «Оренбург» назвали составы на матч РПЛ

Стали известны составы «Локомотива» и «Оренбурга» на матч 27-го тура чемпионата России. Начало игры — в 17:00 мск.

У красно-зеленых с первых минут выйдут 11 россиян.

«Локомотив»: Митрюшкин, Ненахов, Морозов, Погостнов, Сильянов, Тимофеев, Баринов, Пиняев, Батраков, Сарвели, Воробьев.

Запасные: Лантратов, Веселов, Фассон, Ньямси, Монтес, Карпукас, Годяев, Тикнизян, Севикян, Салтыков, Раков, Сулейманов.

«Оренбург»: Москвичев, Малых, Татаев, Сидоров, Прохин, Касимов, Рыбчинский, Башич, Мансилья, Горлюк, Сахархизан.

Запасные: Скичко, Сысуев, Хотулев, Зотов, Караташ, Сыщенко, Оганесян, Михайлов, Муро, Барановский, Ревазов, Савельев.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Локомотив» — «Оренбург».