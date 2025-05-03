Личка после ухода из «Динамо» процитировал Джонни Деппа

Бывший главный тренер «Динамо» Марцел Личка после ухода из московского клуба опубликовал в своих соцсетях цитату американского актера Джонни Деппа.

«Это очень странное, забавное время, когда все хотели бы быть самими собой, но не могут. Они должны соответствовать тому, кто перед ними. Если вы хотите жить такой жизнью, я желаю вам всего наилучшего. А я буду где-то на другой стороне», — процитировал Личка ответ актера на вопрос о бойкоте в Голливуде нa пресс-конференции на Каннском кинофестивале в 2023 году.

«Динамо» объявило об уходе Лички из клуба 1 мая. Чех возглавлял бело-голубых с июня 2023 года. Исполняющим обязанности главного тренера московской команды назначен бывший футболист сборной России Ролан Гусев.

После 26 туров «Динамо» располагается на пятом месте в таблице РПЛ с 47 очками.