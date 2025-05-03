Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

3 мая, 16:18

Личка после ухода из «Динамо» процитировал Джонни Деппа

Алина Савинова
Бывший главный тренер «Динамо» Марцел Личка и актер Джонни Депп
Марцел Личка и Джонни Депп.
Фото «СЭ», Global Look Press

Бывший главный тренер «Динамо» Марцел Личка после ухода из московского клуба опубликовал в своих соцсетях цитату американского актера Джонни Деппа.

Марцел Личка.Личка дал надежду на золото и поставил веселый футбол. Но «Динамо» хочет выйти на новый уровень

«Это очень странное, забавное время, когда все хотели бы быть самими собой, но не могут. Они должны соответствовать тому, кто перед ними. Если вы хотите жить такой жизнью, я желаю вам всего наилучшего. А я буду где-то на другой стороне», — процитировал Личка ответ актера на вопрос о бойкоте в Голливуде нa пресс-конференции на Каннском кинофестивале в 2023 году.

«Динамо» объявило об уходе Лички из клуба 1 мая. Чех возглавлял бело-голубых с июня 2023 года. Исполняющим обязанности главного тренера московской команды назначен бывший футболист сборной России Ролан Гусев.

После 26 туров «Динамо» располагается на пятом месте в таблице РПЛ с 47 очками.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Марцел Личка
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Читайте также
На Украине возмущены переходом легкоатлетки Гордиюк под флаг России
На Украине разразился коррупционный скандал в окружении Зеленского. Почему это важно
В ИКИ РАН сообщили об ослаблении самой сильной геомагнитной бури года
Вопрос Карпину: В чем сейчас смысл сборной России? И спортивный смысл вашей работы?
AIU завершил обработку всех дел российских спортсменов по базе данных LIMS
Песков ответил на критику Украины в адрес российских переговорщиков
Популярное видео
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 27-й тур: «Краснодар» — «Рубин», «Зенит» — «Пари НН» и другие матчи
Карасев ошибочно не назначил пенальти в ворота «Пари НН» в матче с «Зенитом»
ЭСК признал ошибочным удаление Карраскаля в матче против «Крыльев Советов»
Сметанин заявил, что у «Динамо» появился тактический рисунок в обороне
«Надеюсь, что однажды пожму руку Овечкину!» Романцев — о «Спартаке», «Зените» и сборной России
Очередной гол Дзюбы, прагматичная игра «Спартака» в меньшинстве и трудовые победы лидеров. Главное о тактике 27-го тура РПЛ
Парадокс: КДК прав, но Карраскаль незаслуженно избежал дисквалификации. Объясняем юридические тонкости
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Игорь Веденеев

    Дурик нормальной речи не обучен

    04.05.2025

  • shpura

    Теперь обезличенные.

    03.05.2025

  • Евгеша Батиков за КПРФ

    перевожу на русский язык: "срать я на вас хотел, пойду дам интервью CNN какой в России Мордор, как я носил розовый свитер, а тупые русские ничего не поняли")))

    03.05.2025

  • Сергей Константинов

    Добавка , а в чём он не прав? Изучай , голубец, историю бело - ГОЛУБОЙ команды и не кукарекай!!!

    03.05.2025

  • Бильбо Бэггинс

    Только не в зазеркалье,а в кривых зеркалах))

    03.05.2025

  • imperiasporta

    В нашей стране по мнению руководства рыба гниёт с хвоста !! А у них видите ли голова светлая и умная

    03.05.2025

  • Сергей Константинов

    Голубец , а в чём он не прав?

    03.05.2025

  • imperiasporta

    Человека послали ,а он ересь несёт ! Кому нужны его цитаты,тем более не свои ?!

    03.05.2025

  • M4

    Какое редкое улыбчивые говно оказалось ))

    03.05.2025

  • Бананоид

    Зачем увольнять тренера за месяц до конца чемпионата? понятно, если бы сразу нового назначили, чтоб к следующему сезону готовил команду... а тут уволили, очередного клоуна недотренера поставили и во всеуслышание заявили, будем искать нового... цирк какой-то...

    03.05.2025

  • winvem

    Глупое решение. Убрали хорошего тренера с который в прошлом году чуть не стали чемпионами. С чего они вообще взяли, что они ежегодно должны бороться за золото???? Кто-то совершенно неадекватно оценивает свои возможности…

    03.05.2025

  • антимодель

    Почти не знаком с творчеством Джонни Дэпа. Как и многие здесь, больше воспитан на не менее легендарном Конфуцие. Поэтому "благородный человек предъявляет требования к себе, низкий - предъявляет требования к другим" будет более понятным. Успехов в дальнейшей карьере, Марцел.

    03.05.2025

  • ScYLa

    грустная будет хохма...

    03.05.2025

  • Кот

    Если отвечу, что здесь, на мой взгляд, неправильного, то мой ответ тут же удалят и вы не сможете его прочесть. Впрочем, надеюсь, что и без моего ответа, вы, на самом деле, прекрасно понимаете, о чём речь...

    03.05.2025

  • Заполярье

    Ментовские войны...:relieved:

    03.05.2025

  • mikeV

    А что здесь неправильного или странного? Он футбольный тренер, ему предлагают лучшие условия и возможности для работы. Это всё равно что автогонщику предложить лучшую автомашину, коннику - лучшую лошадь, учёному - лучшую лабораторию. Зачем ему отказываться? Тем более, что он в этом клубе несколько лет отыграл футболистом.

    03.05.2025

  • Max Stch

    "Ехай " ..в Прагу уже, там тепло как ты и писал..тролит еще, обиженый.. это уже гнусно. Ты в ключевых матчах был такой решительный.

    03.05.2025

  • Ачирришни Ковеч

    Вирус Гашека. Это первый симптом.

    03.05.2025

  • Роман Морковкин

    В России даже Мостовой тренер. Если кроме шуток, то Роланчик ребятишек точно тренировал, в конюшне и сборной России (U-15, 16). Другой вопрос, кто доверил ему, нулевому в тренерском деле, губить пацанят сборников на самом подходе к молодежке? Потом удивляемся, почему у нас талантливой молодёжи так мало. А в штаб Лички, насколько я помню, Гусь вошёл с самого начала и, видимо, именно поэтому ему доверили роль и.о., типа в курсе дел, которые происходят в команде. Будет хохма, если его в итоге утвердят в роли главного.

    03.05.2025

  • Личке респект. Все четко сказал

    03.05.2025

  • ScYLa

    А Гусев, простите, разве тренер?

    03.05.2025

  • Кот

    По поводу Семака. Был бы согласен с вами полностью, если бы не знал о исключительной человеческой порядочности Сергея. Вы верно заметили о "ведомственной" принадлежности его команды - сам не перевариваю сию контору (при этом, термин "погнался", на мой взгляд, абсолютно неверен). Когда-нибудь, надеюсь, мы узнаем о первопричине этого неправильного, на мой взгляд, решения, но пока этого не произошло, всё-таки его личная порядочность перевешивает (для меня). Хотя, конечно, неприятно - такое пятно на репутации никого не украшает...

    03.05.2025

  • Ogo Gogo

    Говорят не по-нашему)))

    03.05.2025

  • Nikolaevich

    У Деппа плохое зрение — он с детства плохо видит левым глазом, а на правый глаз он близорук, в связи с этим ему постоянно приходится носить очки _______________________________ Марцел ,Вы вроде с нормальным зрением.Уже было про +22 в Праге. Цитировать нужно русских классиков....например : Хвалу и клевету приемлю равнодушно и не оспаривай глупца... Эх Марцел Личка

    03.05.2025

  • mr.objectivity

    Семак был бы настоящим и правильным, если бы не погнался за газпромовским баблом. Поэтому - обыкновенный. Не осуждаю, но и уважения - ноль

    03.05.2025

  • Vitamin007

    Вообще байкотировать бы домашние оставшиеся игры!!!

    03.05.2025

  • Излучение Гаврилова-Черенкова

    Чемпионство надо было брать в прошлом сезоне, всё было рядом. Была чемпионская поступь, когда в конце вырывали победы. Но на Краснодаре споткнулись. В этом году прогресса нет. Так что всё логично.

    03.05.2025

  • Vitamin007

    Удачи тренер! Рыба гниет всегда с головы. А голова, в лицах нашего бездарного руководства, уже сгнила!

    03.05.2025

  • ФОКСИ

    Решение руководства мусариков веселит, да и что ждать от бывшего главного бухгалтера страны, Гафина и др....."цирк уехал, а клоуны - остались".....вспоминается , как они перед каждым сезонам щеки раздувают, пыжатся, наверное и воздух при этом портят, а результат - один....

    03.05.2025

  • Валар Моргулис

    Уважуха Личке за такую позицию. Тошнит от этого лживого мирка, в котором все стремятся пресмыкаться и быть кем-то, только не собой настоящим.

    03.05.2025

  • ОстроV Zаячий

    А Рабинер - то какой молодец! Затаился и ждёт просёра Динамо. Чтобы выйти во всём белом и всем как следует надавать за Личку. Чем больше пауза, тем лучше релокант.

    03.05.2025

  • AnTaras

    Так и пусть, что хотят, то и делают. Нам же лучше:grinning:

    03.05.2025

  • Andrey Chv

    чучело тут тока ты ничтожество

    03.05.2025

  • Andrey Chv

    Проститутка букмекеров иди накуй

    03.05.2025

  • Кот

    Зазеркалье - согласен !

    03.05.2025

  • Упёртый русский

    А что с кадровыми возможностями было не так у Динамо, расскажи?

    03.05.2025

  • napadenie

    Как раз-таки все понятно. Менеджмент столичных динамовцев не смог адекватно оценить прежде всего свою работу, пошел по простому пути и убрал тренера, вполне грамотного и достойно работавшего, имея ввиду кадровые возможности.

    03.05.2025

  • Упёртый русский

    Слава Богу, этот суперспец (да ещё и политик в душе, как понимаю) отчалил. У Динамы с ним не было ни игры, ни результата. Как была одна большая дыра в защите, так она и осталась. А денег выделялось прилично, да и с Тюкавиным чеху повезло в прошлом году. В общем, те же Гусев с Хохловым были бы не хуже. Да, и чехи - не бразильцы, немцы или итальянцы. Почему они должны быть в футболе лучше россиян?

    03.05.2025

  • ёzhic8

    "Дежурный вахмистр послал за начальником управления ротмистром Кенигом. Первое, что сказал ротмистр, было: - Дыхните. Теперь понятно. Испытанный нюх его быстро и безошибочно определил ситуацию. - Ага! Ром, контушовка, "черт", рябиновка, ореховка, вишневка и ванильная." ©

    03.05.2025

  • Гаттузо Крут!!!!!!#!

    Странное решение у мусорного руководства. При Личке полицаи набирали очков немного меньше чем Зенит и Краснодар. Сейчас найдут какое-нибудь чучело и за почетное 10-е в следующем сезоне.

    03.05.2025

  • Елисей Петров

    За деньгами, за большими деньгамм?))).

    03.05.2025

  • MECKAJIUTO

    а Депп об этом знает, клоун?

    03.05.2025

  • Hitman

    Лучше б он команду обороняться научил. А то играли как "всадник без головы".

    03.05.2025

  • Кот

    Личка: «Это очень странное, забавное время, когда все хотели бы быть самими собой, но не могут. Они должны соответствовать тому, кто перед ними. Если вы хотите жить такой жизнью, я желаю вам всего наилучшего. А я буду где-то на другой стороне» ------------------------ Жаль, Марцел, что Вас здесь не будет... Но рад, что всё поняли и приняли верное решение... Удачи, Марцел ! Из троих, настоящих и правильных, за кого болею, остались двое - Осинькин и Семак...

    03.05.2025

  • gan75

    Что сказать то хотел?...

    03.05.2025

  • fatka

    В точку!Это о какой то стране,которая живет в зазеркалье...

    03.05.2025

  • Hitman

    Аста ла виста))

    03.05.2025

  • Sehrgut

    Личка - Личка.., обналичка! - =))

    03.05.2025

  • Fon Vakano

    Не только лишь все?

    03.05.2025

  • AnTaras

    Непонятно, но очень интересно:grinning:

    03.05.2025

  • Эрик Рыжий

    Зачем ему возвращаться?

    03.05.2025

  • Дубровка

    Надо было Шварценеггера цитировать,из Терминатора.

    03.05.2025

    • «Локомотив» и «Оренбург» назвали составы на матч РПЛ

    «Ахмат» — ЦСКА: время начала матча РПЛ, где смотреть трансляцию
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости