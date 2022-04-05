«Локомотив» объявил о завершении сотрудничества с Ларсом Корнеткой

«Локомотив» объявил о завершении сотрудничества с Ларсом Корнеткой, который занимал должность руководителя по спорту и развитию клуба.

Задачи руководителя по спорту и развитию войдут в сферу ответственности спортивного директора железнодорожников Томаса Цорна.

«Мы признательны Ларсу Корнетке за его вклад в развитие клуба, участие в разработке и реализации нашей стратегии развития. Уход Ларса — обоюдное решение, которое связано с необходимостью адаптации «Локомотива» к текущим условиям. Функционал Ларса переходит к спортивному директору «Локомотива» Томасу Цорну. Клуб продолжит реализацию стратегии, ее принципы остаются неизменны», — приводит официальный сайт «Локомотива» слова генерального директора клуба Владимира Леонченко.

Ларс Корнетка работал в «Локомотиве» с ноября 2021 года, он заменил на этой должности Ральфа Рангника, который покинул клуб и возглавил «Манчестер Юнайтед».