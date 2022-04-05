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«Спартак», «Зенит», «Динамо» и ЦСКА подали документы на лицензирование для еврокубков

Клубы РПЛ подали документы для получения лицензии УЕФА на следующий еврокубковый сезон
Роман Шишов
Корреспондент
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Несколько клубов РПЛ подали в РФС документы на получение лицензии УЕФА для выступления в еврокубках, информирует «РБ Спорт».

Как отмечается, «Спартак» подал документы для получения лицензии УЕФА на следующий еврокубковый сезон. Помимо красно-белых, документы отправили еще несколько клубов: в частности, «Зенит», «Динамо» и ЦСКА.

Кроме того, все клубы РПЛ подали документы на лицензирование РФС-I, позволяющее играть в высшем дивизионе. В течение месяца они должны будут предоставить полные комплекты документов. Заседание комиссии по лицензированию РФС состоится в мае.

Напомним, ранее УЕФА временно отстранил российские команды от участия в международных соревнованиях. Из-за этого «Спартак» не смог принять участие в 1/8 финала Лиги Европы.

«Спартак» занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ. Пока неизвестно, будут ли российские клубы допущены до следующего еврокубкового сезона.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/spartak-i-lidery-rpl-podali-dokumenty-na-litsenzirovanie-dlya-evrokubkov/
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3
 ЦСКА 23 13 4 6 34-20 43
4
 Сочи 23 12 3 8 35-24 39
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 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
6
 Краснодар 22 10 6 6 34-22 36
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 Ахмат 23 10 2 11 29-30 32
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 Н. Новгород 23 7 6 10 22-33 27
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 Рубин 23 7 4 12 31-42 25
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 Ростов 22 5 7 10 34-40 22
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 Арсенал 23 5 6 12 24-46 21
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 Урал 23 4 9 10 15-24 21
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 Уфа 23 4 9 10 21-32 21
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26.02 14:00
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 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
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 20 1 3
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