«Спартак», «Зенит», «Динамо» и ЦСКА подали документы на лицензирование для еврокубков

Клубы РПЛ подали документы для получения лицензии УЕФА на следующий еврокубковый сезон

Несколько клубов РПЛ подали в РФС документы на получение лицензии УЕФА для выступления в еврокубках, информирует «РБ Спорт».

Как отмечается, «Спартак» подал документы для получения лицензии УЕФА на следующий еврокубковый сезон. Помимо красно-белых, документы отправили еще несколько клубов: в частности, «Зенит», «Динамо» и ЦСКА.

Кроме того, все клубы РПЛ подали документы на лицензирование РФС-I, позволяющее играть в высшем дивизионе. В течение месяца они должны будут предоставить полные комплекты документов. Заседание комиссии по лицензированию РФС состоится в мае.

Напомним, ранее УЕФА временно отстранил российские команды от участия в международных соревнованиях. Из-за этого «Спартак» не смог принять участие в 1/8 финала Лиги Европы.

«Спартак» занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ. Пока неизвестно, будут ли российские клубы допущены до следующего еврокубкового сезона.