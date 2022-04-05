Жирков мог продолжить карьеру в Дубае

Полузащитник «Химок» Юрий Жирков рассказал, что мог продолжить карьеру в одном из клубов Объединенных Арабских Эмиратов.

— Были другие варианты продолжения карьеры, помимо «Химок»?

— Когда еще восстанавливался, у Германа Ткаченко, который помогает мне с переходами, были встречи. Говорили про вариант с клубом из Дубая. Но это были только разговоры.

— Готов был поехать в Дубай?

— Если бы не было предложений, думаю, поехал бы туда играть.

Жирков находился в статусе свободного агента с июля 2021 года. В январе 2022 года 38-летний россиянин подписал контракт с «Химками», за которые в этом сезоне провел 2 матча и не отличился результативными действиями.