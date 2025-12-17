«Верить — не верить». «Локомотив» представил Веру шуточным видеороликом

«Локомотив» опубликовал видеоролик, в котором объявил о переходе полузащитника Лукаса Веры. 28-летний аргентинец подписал контракт до конца сезона-2027/28.

На видео девочка, сидя на трибуне «РЖД Арены», по очереди отрывает лепестки. После этого к ней подходит Вера и дергает последний со словами: «Верить».

«Почему так долго? Ошибся самолетом», — сказал Вера.

В РПЛ хавбек играл за «Оренбург» с 2022 по 2024 год и за «Химки» в сезоне-2024/25.